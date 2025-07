Startseite Im Schatten des Blicks: Wie Neoxum die Privatsphäre neu definiert Pressetext verfasst von Neoxum am Sa, 2025-07-12 14:48. „Im Schatten des Blicks: Wie Neoxum die Privatsphäre neu definiert“ In einer Welt, die immer transparenter wird, schützt Neoxum mit seiner OnScreen® Privacy Hybridglas-Folie das, was wirklich zählt – unsere Privatsphäre. Eine Geschichte von Innovation, Verantwortung und der Kunst, Grenzen zu bewahren. „Das Auge ist der Spiegel der Seele“, sagt ein altes Sprichwort. Doch was geschieht, wenn das Spiegelbild nicht mehr uns gehört? In einem Café, irgendwo in der Stadt, sitzt ein Mann, vertieft in seine Arbeit.

Er scrollt durch vertrauliche Dokumente auf seinem Laptop, während die Welt um ihn herum ihre eigene Geschichte schreibt.

Doch ohne es zu merken, wird seine Geschichte Teil derer, die ihn umgeben – neugierige Blicke huschen über seinen Bildschirm.

Die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen verschwimmt. Es ist ein Moment, der uns alle betrifft.

Ein Moment, den Neoxum für immer verändern will. Innovative Blickschutz-Technologie: Seitliche Einblicke werden blockiert, und das, was auf dem Bildschirm erscheint, bleibt allein dem Nutzer vorbehalten.

Seitliche Einblicke werden blockiert, und das, was auf dem Bildschirm erscheint, bleibt allein dem Nutzer vorbehalten. Hybridglas-Technologie: Vereint die Härte von Glas mit der Flexibilität modernster Polymer-Technologie.

Nachhaltigkeit: RoHS- und REACH-konform, chemikalienbeständig und umweltfreundlich. Die Reise von Neoxum beginnt mit einer Vision: Displayschutz nicht nur als physische Barriere, sondern als Schutzschild für Werte wie Vertrauen und Sicherheit.

Mit einer Oberflächenhärte von 7H trotzt sie Kratzern und mechanischen Einwirkungen, während ihre entspiegelte Oberfläche die Lesbarkeit selbst unter widrigsten Bedingungen verbessert.

Doch ihre wahre Stärke liegt in ihrer Fähigkeit, unsichtbare Grenzen zu ziehen – Grenzen, die unsere Privatsphäre bewahren und uns die Kontrolle zurückgeben. Produktseite:





https://www.neoxum.de/produkte/onscreen-privacy-hybridglas-blickschutz-f...



Technische Details: Hybridglas-Technologie, Blickschutz, entspiegelte Oberfläche

Ärzte: Schützen sensible Daten. Manager: Bewahren vertrauliche Strategien. Bürger: Verteidigen ihre Privatsphäre. Am Ende des Tages, wenn der Mann im Café seinen Laptop schließt und nach Hause geht, bleibt etwas zurück – nicht auf seinem Bildschirm, sondern in seinem Herzen.

Es ist das Gefühl, dass er geschützt ist. Dass seine Geschichte ihm gehört. Und dass es Unternehmen wie Neoxum gibt, die sich dafür einsetzen, dass dies so bleibt. Die OnScreen Privacy Hybridglas-Folie ist nicht nur ein Produkt.

Sie ist ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir in einer Welt, die immer transparenter wird, nicht vergessen, was wirklich zählt:

die unsichtbaren Grenzen, die uns zu dem machen, was wir sind. Anhang Größe Datenblatt_Privacy_Hybridglas_Blickschutzfilter_matt_entspiegelnd.pdf 162.28 KB privacy-notebook-tablet-smartphone-small.jpg 210.85 KB Über Neoxum Komplettes Benutzerprofil betrachten