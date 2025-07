Startseite Versicherungen verstehen – statt nur unterschreiben: Die Deutsche Versicherungsakademie startet Pressetext verfasst von RiskBOT am Sa, 2025-07-12 13:54. Mit der neuen Deutschen Versicherungsakademie geht heute ein digitales Bildungsangebot online, das Versicherungsnehmer:innen in ganz Deutschland dabei hilft, ihre Versicherungen endlich zu verstehen – unabhängig, verständlich und kostenlos. Hinter dem Projekt steht das Verbraucherportal Risk-BOT, das bereits durch seinen KI-gestützten Schadenservice bekannt wurde. Ziel der Akademie ist es, Menschen jeder Altersgruppe in die Lage zu versetzen, ihre Versicherungsverträge selbstbewusst zu prüfen, zu bewerten und im Ernstfall durchzusetzen – ganz ohne Makler oder Provisionsinteressen. Unabhängiges Wissen für alle Versicherungsnehmer:innen „Viele Verbraucher:innen schließen Verträge ab, die sie nicht verstehen – und zahlen jahrelang drauf. Wir ändern das“, sagt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT und Initiator der Akademie.

Die Deutsche Versicherungsakademie bietet dazu: Kostenlose Grundkurse zu allen gängigen Versicherungen (z.?B. Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Kfz) Interaktive Lernformate mit Erklärgrafiken, Quizfragen und echten Praxisbeispielen Vorlagen & Tools für Schadensmeldungen, Kündigungen oder Rückforderungen Vertiefende Inhalte & Vorteile für Mitglieder, etwa Cashback-Möglichkeiten oder persönlicher Support Digital, verständlich, frei von Verkaufsinteressen Das Besondere: Die Inhalte sind bewusst vertriebsfrei gehalten. Statt auf Versicherungsvertrieb oder Maklerprovisionen setzt Risk-BOT auf digitale Aufklärung, Community-Nutzen und nachhaltige Verbraucherbindung. Das Angebot ist für alle Interessierten kostenlos zugänglich. Erst für tiefergehende Kurse und individuelle Hilfe im Schadensfall ist eine Mitgliedschaft nötig. Starker Start für mehr Versicherungsbildung Die Deutsche Versicherungsakademie richtet sich an junge Erwachsene, Familien, Selbstständige und Rentner:innen gleichermaßen – also alle, die mit Versicherungen zu tun haben, aber keine Lust mehr auf unverständliche Vertragsfloskeln und undurchsichtige Beratung.

