Startseite Mit Freude Buchstaben lernen. Ein liebevoll gestaltetes ABC-Buch mit Tierbuchstaben und Übungsseiten Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-07-12 08:33. Vorschule/Grundschule. Es ist gut, Kinder schon früh für das Schreiben und Lesen zu begeistern. Die Faszination wie aus Buchstaben Worte entstehen, und Geschichten geschrieben werden können. Mit "DAS BEWEGTE ABC - Das große Mausini®-Buch" wird das Lernen des Alphabets zu einem unvergesslichen Erlebnis für Kinder und ihre Familien! Dieses liebevoll gestaltete DINA4-große Hardcoverbuch bietet auf 176 Seiten eine bunte Mischung aus Spielen, Liedern und kreativen Aktivitäten, die das Erlernen der Buchstaben spielerisch und interaktiv gestalten. Jeder der 26 Buchstaben des deutschen Alphabets wird in diesem einzigartigen Konzept durch liebevoll gezeichnete Tierbuchstaben lebendig. Die kleinen Leserinnen und Leser können nicht nur die Buchstaben tanzen, singen und malen, sondern auch spannende Informationen über die Lebensweisen der Tiere entdecken. Mit Ausmalseiten, die sich hervorragend mit Buntstiften bemalen lassen, wird die Kreativität der Kinder angeregt. Jedem Buchstaben werden 6 Seiten gewidmet:

- Der Buchstabe selbst als Tierillustration (zum Beispiel D wie Dachs)

- Dazu auf der selben Seite Informationen zum Dachs

- Daneben auf der nächsten Seite die Möglichkeit den Buchstaben selbst auszumalen mit eigenen Farbkreationen

- Auf der Folgeseite ein Reim mit Bewegungsspiel

- Dann folgt eine Seite mit einem Lied inkl. Noten zu dem Reim.

- Zwei weitere Seiten bieten Übungsraum zum Nachzeichnen und selbst schreiben Jedem Buch liegt das bekannte Memo-ABC zum Ausschneiden bei. Mit weitern Spielanleitungen. Das Buch enthält zudem zahlreiche Bewegungsspiele und lautmalerische Sprachspiele mit klaren Bewegungsanleitungen, die das Lernen in Schwung bringen. Die enthaltenen Lieder mit Noten laden zum Mitsingen ein und fördern gleichzeitig das Sprachverständnis. Für Eltern und Erzieher gibt es spezielle Schreibübungsseiten sowie logopädische Sprachperlen, die gezielt zur Sprachförderung eingesetzt werden können. "DAS BEWEGTE ABC" ist nicht nur ein unterhaltsames Lernbuch, sondern auch ein wertvolles Hilfsmittel zur Schreib- und Leseförderung. Es ist mit jeder Fibel sowie jeder Schreib- und Leselernmethode vereinbar und regt die Eigeninitiative der Kinder an, sodass sie mit Freude und Neugierde lernen. Der Bestseller-Autor Mausini (Karl-Heinz Paul) hat zusammen mit Designer J. E. Benz und den Gestaltern Ulrich und Moritz Freise ein Werk geschaffen, das sowohl lehrreich als auch unterhaltsam ist. Details zum Buch: Titel: DAS BEWEGTE ABC - Das große Mausini®-Buch

Autor: Mausini / Karl-Heinz Paul

Designer: J. E. Benz

Komposition: Ulrich und Moritz Freise

Seiten: 176

Format: DIN A4, gebunden, Hardcover

ISBN: 978-3926341617

Preis: 27,50 EUR (im Verlagsshop oder im Buchhandel) Lassen Sie Ihre Kinder in die faszinierende Welt des Alphabets eintauchen - mit "DAS BEWEGTE ABC" wird Lernen zum Spiel! Für weitere Informationen oder um ein Rezensionsexemplar anzufordern, kontaktieren Sie bitte: Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de "Sie können diese Pressemitteilung, sowie das Pressebild - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepagewww.schoerle.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten