Startseite Arizona Sonoran schließt Privatplatzierung in Höhe von 5,8 Millionen CAD mit Hudbay Minerals ab Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-11 19:07. Casa Grande, Arizona und Toronto, Ontario, 10. Juli 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) (- www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-development-of-the-cact... -) (ASCU oder das Unternehmen), ein aufstrebender Kupferentwickler und kurzfristig produzierendes Unternehmen mit Sitz in den USA, freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Juni 2025 eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5,8 Millionen CAD mit Hudbay Minerals Inc. (Hudbay) abgeschlossen hat, das seine Vorzugsrechte gemäß seiner Investorenrechtsvereinbarung (wie hierin definiert) (die Hudbay-Platzierung) ausgeübt hat. George Ogilvie, Präsident und CEO von ASCU, kommentierte: Wir schätzen die anhaltende Unterstützung von Hudbay als strategischer Aktionär in unserem Brownfield-Kupferprojekt. Die Investition in die Bezugsrechte spiegelt das Vertrauen in unsere Fortschritte und Aussichten wider, während wir weiter auf eine endgültige Investitionsentscheidung vor Ende des vierten Quartals 2026 hinarbeiten. Da sich 2025 und 2026 als entscheidende und finanziell gut ausgestattete Jahre abzeichnen, treiben wir Cactus von der PEA 2024 zur Vor-Machbarkeitsstudie voran und legen den Grundstein für die erforderlichen Genehmigungsänderungen, die Projektfinanzierung und eine durchschnittliche jährliche Kathodenproduktion von 86.000 Tonnen über die gesamte Lebensdauer der Mine (wie in der PEA 2024 prognostiziert). Wir sind davon überzeugt, dass die in diesem Jahr durchgeführten Arbeiten - darunter Trade-off-Studien, Ingenieursleistungen, Bohrungen, Metallurgie und Lizenzgebührenreduzierungen - das Projektrisiko erheblich verringert haben. Wir danken allen unseren anderen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung, während wir daran arbeiten, das Projektrisiko weiter zu reduzieren und das volle Potenzial des Cactus-Projekts auszuschöpfen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über Investorenrechte zwischen dem Unternehmen und Hudbay vom 31. Januar 2025 (die Investorenrechtsvereinbarung) hat Hudbay beschlossen, seine Bezugsrechte im Zusammenhang mit der öffentlichen Kaufzusage der Gesellschaft in Höhe von 51.750.000 CAD (siehe Pressemitteilung vom 20. Juni 2025) auszuüben, um eine Beteiligung von 9,9 % an der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. $Hudbay hat 2.907.612 Stammaktien der Gesellschaft (die Bezugsaktien) zu einem Preis von 2,00 CAD pro Bezugsaktie gezeichnet, was einem Bruttoerlös für die Gesellschaft von insgesamt 5.815.224 CAD entspricht. Nach Abschluss der Hudbay-Platzierung verfügt das Unternehmen über eine Barposition von ca. 61,7 Millionen US-Dollar und 177.569.382 ausgegebene Stammaktien. Die im Rahmen der Hudbay-Platzierung ausgegebenen Bezugsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Transaktion abläuft. Die Hudbay-Platzierung unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange. Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt. Über Arizona Sonoran Copper Company ( www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com) ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen, das zu 100 % am Brownfield-Projekt Cactus beteiligt ist. Das Projekt befindet sich auf privatem Grund und enthält eine großflächige Porphyr-Kupferressource. Eine vorläufige wirtschaftliche Studie (PEA) aus dem Jahr 2024 sieht eine generationenübergreifende Kupfermine im Tagebau mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupferentwickler mit geringem Risiko, der von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer bestehenden Infrastruktur, Autobahnen und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu erschließen und sich zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu entwickeln, der robuste Renditen erzielen und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Stakeholder gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarktexpertise ergänzt werden. Weitere Informationen

