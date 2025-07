Startseite Friedisch - Sprache des Friedens als Schlüssel zum Miteinander Pressetext verfasst von friedisch am Fr, 2025-07-11 13:33. Die Friedisch GmbH mit Sitz in Kremsmünster widmet sich seit vielen Jahren der Verbreitung und Vermittlung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg. Das Institut begleitet Menschen dabei, ihre Kommunikationsfähigkeit zu stärken, Konflikte konstruktiv zu lösen und Beziehungen bewusst und achtsam zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Seminare, Ausbildungen, Workshops und Coachings, die individuell auf unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbereiche abgestimmt sind. Ob im Beruf, im Bildungsbereich oder im privaten Alltag – Friedisch schafft lebendige Lernräume, in denen echte Begegnung, Empathie und persönliche Entwicklung möglich werden. Ziel ist es, durch bewusste Sprache und wertschätzende Haltung mehr Verbindung, Verständnis und Klarheit in die Kommunikation zu bringen – für ein friedvolleres Miteinander im Alltag und in der Gesellschaft. Über friedisch Komplettes Benutzerprofil betrachten