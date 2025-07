Startseite Bamberg zaubert 2025 (18.–20. Juli) – 25 Jahre Straßen- und Varieté-Festival in der Weltkulturerbe-Stadt Pressetext verfasst von Klaus Stieringer am Fr, 2025-07-11 13:01. Internationale Varieté-Künstler verzaubern Bamberg – 25. Jubiläumsfestival „Bamberg zaubert“ (18.–20. Juli 2025) Bamberg, 11. Juli 2025 – Wenn die Zauberer in Hogwarts Sommerferien haben, treffen sich die Magier seit 25 Jahren im UNESO Welterbe Bamberg. Der Eintritt ist frei! Vom 18. bis 20. Juli 2025 wird die historische Altstadt Bambergs erneut zur magischen Bühne: Das 25. Internationale Straßen- und Varieté-Festival „Bamberg zaubert“ lockt mit über 100 Künstlern aus aller Welt und rund 250.000 Besuchern an drei Festivaltagen. Auf mehr als 10 Open-Air-Plätzen in der UNESCO-Weltkulturerbestadt erwarten das Publikum Höhepunkte aus Magie, Artistik, Jonglage, Feuer- und Lichtshows sowie Live-Musik. Besonders beliebt sind die abendlichen „Magischen Nächte“ auf dem Maximiliansplatz (Moderation: Zauberer Matthias Rauch) und spektakuläre Feuershows in der Innenstadt. Neu in diesem Jahr: Jeder Käufer des Festivalpins (5?€) erhält erstmals ein gratis „Zauber-LOS“ der Deutschen Fernsehlotterie – mit der Chance auf bis zu 1?Million Euro Gewinn. Das „Zauber-LOS“ ist eine Kooperation von Stadtmarketing Bamberg e.V. (Veranstalter des Festivals) und der Deutschen Fernsehlotterie. Die gesamte Veranstaltung bleibt dank des Festabzeichens auch künftig kostenfrei. Die wichtigsten Daten:

Datum & Ort: Das 25. Straßen- und Varietéfestival „Bamberg zaubert“ findet vom 18. bis 20. Juli 2025 statt. An drei Tagen präsentiert das Stadtmarketing Bamberg e.V. (Geschäftsführer und Festivalleiter: Klaus Stieringer) ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Dabei ist „Bamberg zaubert“ eines der größten kostenlosen Zauber- und Straßenfestivals Europas: Bereits im vergangenen Jahr zog das Festival auf über 10 Auftrittsflächen und drei Tage lang jeweils rund 80.000 Menschen an. Für 2025 rechnet man erneut mit etwa 250.000 Besuchern. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb. Künstler & Programm: Im Herzen der Altstadt zeigen diesmal mehr als 100 internationale Künstler ihr Können (u.?a. Akrobaten, Zauberer, Clowns, Stelzenläufer und Feuertänzer). Höhepunkte sind die „Magischen Nächte“ auf dem Maximiliansplatz: Abends (Freitag bis Sonntag jeweils gegen 21 Uhr) lädt Moderator Matthias Rauch zu einem Reigen aus Zauberei, Artistik und Feuerkunst ein. An allen Tagen gibt es darüber hinaus straßenweise Gaukler-, Jonglage- und Walking-Acts, Comedy-Performances und ein buntes Familienprogramm (Kinderlieder, Clownerie, Kinder-Mitmach-Shows). Ein Überblick über das Bühnenprogramm ist online auf www.Bamberg-Zaubert.de abrufbar. Alle Künstler leisten ihren Auftritt gegen Hutgeld und werden vom Veranstalter mit Reisekostenzuschüssen, Unterkunft und Verpflegung unterstützt. 25 Jahre Festival: Gegründet 1999 von der Vereinigung „Zauberfreunde Bamberg“ und Stadtmarketing, hat sich „Bamberg zaubert“ über ein Vierteljahrhundert zu einem bedeutenden Kulturmarke in Bayern entwickelt. Der Charme des Festivals liegt seit jeher in der Mischung aus niedrigschwelliger Straßenkunst und internationalem Flair. Die „Magischen Nächte“ auf dem Maxplatz sowie die Nachwuchsshow für junge Talente zählen zu den Publikumslieblingen. Mit einem Festabzeichen unterstützen die Besucher das Festival; durch den Verkauf bleibt die Veranstaltung kostenfrei und generationsübergreifend zugänglich. Neu: „Zauber-LOS“ 2025: In diesem Jahr können Festivalbesucher beim Kauf des Pins zusätzlich ein Gratis-Los der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Geschäfts¬führer Klaus Stieringer erklärt: „Jeder Pin-Käufer hat damit die Chance auf einen Gewinn von bis zu 1 Million Euro“. Gleichzeitig hilft das Lotterieprojekt, soziale Projekte in der Region zu fördern. Das neue „Zauber-LOS“ verbindet Kulturgenuss mit einer glückbringenden Aktion und erhöht die Attraktivität des Festabzeichens.

Fakten & Rahmen: Das Festival-Gelände erstreckt sich über 12 Veranstaltungsorte in der Altstadt. Geöffnet ist Freitag von 17–24 Uhr, Samstag 11–24 Uhr und Sonntag 12–22:30 Uhr. Organisiert wird „Bamberg zaubert" von Stadtmarketing Bamberg e.V. (Geschäftsstelle Obere Königstraße 1). Die Presse und Öffentlichkeit werden um rechtzeitige Vorankündigung gebeten. Weitere Infos und Bildmaterial stehen im Pressebereich der Festival-Website zur Verfügung und können beim Veranstalter direkt abgerufen werden: kst@stadtmarketing-bamberg.de