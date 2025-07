Startseite Formiersysteme - Holzer ASS Pressetext verfasst von formier_systeme am Fr, 2025-07-11 10:58. Die Holzer ASS® GmbH mit Sitz in Oberösterreich entwickelt und produziert seit mehr als 30 Jahren leistungsstarke Formiersysteme für den professionellen Einsatz im Rohrleitungs-, Behälter- und Anlagenbau. Das flexible ASS®-Prime-System ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Verdrängung von Sauerstoff und Feuchtigkeit, was zu hochwertigen, oxidfreien Schweißnähten führt – bei deutlich reduziertem Gasverbrauch und minimaler Spülzeit. Ob Standardrohr, T-Stück, Bogen oder enge Einbausituation – die Systeme sind für verschiedenste Geometrien und Rohrdurchmesser geeignet. Ergänzt wird das Angebot durch vielseitige Formierstopfen, individuell anpassbare Sonderlösungen, präzise Restsauerstoffmessgeräte und umfangreiches Zubehör für die Schweißtechnik. Die langlebigen und wiederverwendbaren Komponenten stehen für Qualität, Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Holzer ASS® liefert praxisbewährte Lösungen, die in unterschiedlichsten Industriebereichen weltweit für zuverlässige Schweißprozesse sorgen. Über formier_systeme Komplettes Benutzerprofil betrachten