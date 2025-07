Startseite Pflegeheime unbeliebt: Mehrheit der Deutschen bevorzugt alternative Pflegeformen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-11 10:55. Pflegeheime sind unattraktiv - nur 36?% würden im Pflegefall dorthin ziehen.

93?% wünschen sich Pflege zu Hause oder in alternativen Wohnformen.

Welche Möglichkeiten gibt es? Eine aktuelle Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa zeigt: Pflegeheime stehen auf der Beliebtheitsskala ganz unten. Nur 36 % der Befragten ab 18 Jahren würden im Pflegefall ein Pflegeheim in Betracht ziehen. Beliebte Alternativen zum Pflegeheim Die Mehrheit der 2.052 Befragten bevorzugt andere Wohn- und Pflegeformen: * 93 % möchten im Pflegefall in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus bleiben.

* 72 % ziehen betreutes Wohnen vor.

* 62 % würden sich für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt entscheiden.

* 57 % möchten bei Angehörigen leben.

* 48 % bevorzugen eine Senioren-Wohngemeinschaft. Pflege zu Hause: Ambulante und 24-Stunden-Pflege als Lösung Wer zu Hause bleiben möchte, kann auf verschiedene Pflegeangebote zurückgreifen: * Ambulanter Pflegedienst aus der Region - ideal für alltägliche Unterstützung.

* 24-Stunden-Pflege durch deutsche Anbieter wie www.humanis-pflege.de - rechtssicher und zuverlässig.

