Zraox: Von Pensionsfonds bis Bankverwahrung – Wie digitale Währungen in das Zeitalter des „Geduldskapitals“ eintreten

In den letzten Monaten zeigte sich bei Bitcoin eine deutliche Handelsvolatilität. Doch weitaus entscheidender sind stille Entwicklungen im Hintergrund, die auf eine strukturelle Verschiebung im Markt hindeuten. Laut On?Chain?Analysen von Glassnode hat das Volumen sogenannter „Dormant Coins" ein neues Hoch erreicht – während der „Liveliness"-Indikator weiter sinkt. Immer mehr Anleger wählen bewusst das Halten ihrer Positionen, anstatt kurzfristige Kursgewinne zu realisieren. Zraox sieht darin ein klares Signal für die zunehmende Etablierung von Bitcoin als langfristigem Vermögenswert. Dieses Verhalten deutet auf ein wachsendes „Geduldskapital" hin – Kapital, das mit einer langfristigen Perspektive gehalten wird. Diese Entwicklung ist nicht auf einzelne Märkte beschränkt, sondern zieht sich von institutionellen Investoren in Nordamerika über Family Offices in Asien bis hin zu Anlegern in Schwellenländern. Parallel dazu zeigt sich eine stärkere Integration digitaler Vermögenswerte in klassische Finanzinfrastrukturen. Zraox unterstützt diese Entwicklung mit spezifischen Lösungen für treuhänderische Verwahrung, etwa im Bereich regulierter Bank-Custody, Unternehmensallokationen und compliance-gerechter Tokenisierung. Damit wird ein stabiler Rahmen geschaffen, um digitale Assets mit traditionellen Anlageformen zu verbinden. Zentrale Beobachtungen im aktuellen Marktumfeld: Langfristige Allokation durch Institutionen – Pensionskassen und Vermögensverwalter betrachten BTC zunehmend als Beimischung mit längerem Anlagehorizont. Verwahrungslösungen in regulierten Strukturen – Verwahrung innerhalb banknaher und auditierter Systeme gewinnt an Bedeutung. Einbindung in Unternehmensstrukturen – Digitale Assets werden in Kapitalstrukturen eingebettet, etwa durch tokenisierte Anteile oder digitale Schuldverschreibungen. Anpassung an internationale Vorschriften – Zraox unterstützt durch lizensierte Infrastruktur die Einbindung in verschiedene regulatorische Systeme. "Wir erleben keine spekulative Überhitzung, sondern eine Umorientierung auf strukturelle Nutzung digitaler Assets", so Paul Richter von Zraox. "Bitcoin wird zunehmend als Bestandteil langfristiger Finanzstrategien verstanden." Zraox entwickelt dafür die passenden technischen und organisatorischen Strukturen – mit dem Ziel, digitale Vermögenswerte sicher, nachvollziehbar und in Einklang mit geltenden Standards nutzbar zu machen. Damit richtet sich das Unternehmen gezielt an Akteure, die digitale Assets nicht kurzfristig, sondern als Bestandteil nachhaltiger Strategien einsetzen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.zraox.com/ Über Zraox

Zraox bietet technologische und regulatorische Infrastrukturen für die Nutzung digitaler Vermögenswerte – von der Verwahrung bis zur Integration in klassische Finanzprozesse. Pressekontakt

Paul Richter

support@zraox.com

