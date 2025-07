Startseite KSK-Immobilien hat erfolgreich acht Doppelhaushälften in Siegburg-Stallberg vermittelt Pressetext verfasst von KSK-I am Fr, 2025-07-11 08:50. Die KSK-Immobilien, die Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln, konnte zuletzt acht Doppelhaushälften in Siegburg-Stallberg vermitteln. Bauträger war das Unternehmen Diva Haus. Die acht Doppelhaushälften des Neubauprojekts „Heimatglück“ mit Wohnflächen von ca. 123 m² bis ca. 147 m² sind in einer ruhigen Sackgasse inmitten einer familienfreundlichen Nachbarschaft entstanden. Alle acht Doppelhaushälften wurden von Familien oder Paaren gekauft, die besonders die Nähe zur Natur sowie die gute Anbindung nach Siegburg und Bonn schätzen. „Die erfolgreiche Vermittlung der acht Doppelhaushälften unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit unserem Partner Diva Haus und zeigt, dass hier ein attraktives und hochwertiges Angebot geschaffen wurde, das die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden optimal erfüllt“, so Jannis Klutinius, Teamleiter Verkauf bei der KSK-Immobilien. Till Pekie, Immobilienberater und für den Verkauf der Häuser zuständig, ergänzt: „Besonderen Schwung erhielt das Neubauprojekt durch die Umstellung auf den KfW-40-Standard im Sommer 2024. Seither hat sich das Projekt dynamisch entwickelt – alle acht Doppelhaushälften fanden binnen kürzester Zeit ihre neuen Eigentümer:innen.“ Der in massiver Bauweise errichtete Neubau hat die Energieeffizienzklasse A+, die eine klima- und kostenfreundliche Wärmeversorgung garantiert. Zudem haben praktische Garagen- und Außenstellplätze mit eigenem Carport, dreifach verglaste Fenster und Fenstertüren sowie elektrische Rollladen die Käuferinnen und Käufer überzeugt. Anhang Größe Junkersbusch_Straßenansicht_Bildquelle drei.d darsteller.jpg 66.38 KB Über KSK-I Komplettes Benutzerprofil betrachten