Startseite VINCI Energies stärkt Energieinfrastrukturkompetenz mit der Übernahme der Leukhardt Schaltanlagen GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2025-07-10 17:01. Am 10. Juli hat VINCI Energies die Leukhardt Schaltanlagen GmbH mit Sitz in Immendingen übernommen und damit das Portfolio ihrer Energieinfrastrukturmarke Omexom in Deutschland weiter gestärkt. Das 2001 gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Bau von OEM-Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen spezialisiert und bietet passgenaue Lösungen für komplexe technische Anforderungen in der elektrischen Energieverteilung. Mit 63 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 16 Mio. Euro konzentriert sich Leukhardt auf individuelle Schaltanlagenlösungen, die sich durch hohe Flexibilität und technisches Know-how von den standardisierten Produkten großer Serienhersteller abheben. Ergänzt wird das Leistungsportfolio durch Beratung, Engineering, Inbetriebnahme und umfassende Serviceleistungen. Das modern ausgestattete Werk bietet zudem Potenzial für die Weiterentwicklung in zukunftsgerichteten Geschäftsfeldern wie Automation, Engineering und Retrofit. „Durch den Zusammenschluss mit Leukhardt erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich maßgeschneiderter Schaltanlagenlösungen und stärken unsere Position als ganzheitlicher Anbieter von Energieinfrastrukturlösungen“, erklärt Markus Popp, Managing Director bei Omexom in Deutschland. „Dank der zusätzlichen Expertise und Flexibilität können wir künftig noch gezielter auf spezifische Kundenanforderungen eingehen. Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in der Omexom-Familie willkommen.“ Auch die Geschäftsführung der Leukhardt Schaltanlagen GmbH blickt positiv auf die neue Partnerschaft: „Mit VINCI Energies haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte teilt und uns neue Perspektiven eröffnet“, sagt Andreas Glunk. „Die Integration in eine internationale Unternehmensgruppe sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern ermöglicht uns auch, unser Know-how weiter auszubauen und unsere technologische Entwicklung konsequent fortzusetzen.“ Ziel der Integration ist, die Leukhardt Schaltanlagen GmbH neben dem klassischen Portfolio zu einem spezialisierten Anbieter für Retrofit- und Service-Lösungen weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen individuelle Modernisierungen bestehender Anlagen sowie die optimierte Nutzung des Servicepotenzials der installierten Basis – sowohl lokal als auch konzernweit. Zusätzliche Wachstumschancen eröffnen sich durch den Trend zu SF6-freien Lösungen. Ende 2024 übernahm VINCI Energies bereits die Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH mit Sitz in Schwerin und einem weiteren Standort in Magdeburg. Die nun vollzogene Eingliederung beider Gesellschaften unterstreicht die Wachstumsstrategie von VINCI Energies als führender internationaler Systemintegrator. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.100 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine ganzheitliche Leistung an, die auf die Umwelt achtet, Nutzen stiftet und unser solidarisches Engagement fördert.

2024: 20,4 Milliarden Euro Umsatz // 102.600 Mitarbeitende // 2.100 Business Units // 61 Länder www.vinci-energies.com Pressekontakt: Diana Plantade

