Gold ist gefragt bei den Deutschen

In den letzten drei Monaten war die Rallye bei Gold und Silber markant. Auch Deutsche greifen gerne zu Gold.

Gold und Silber sind also zum Leben erwacht. Zentralbanken und private Anleger haben die Attraktivität erkannt. Vor allem im ersten Halbjahr 2025 wurde verstärkt in Gold investiert. Am Stichtag 30. Juni zählte die Deutsche Börse in den Tresoren 173,8 Tonnen Gold. (Xetra-Gold-Anleihe). Für jeden Anteilsschein legt die Deutsche Börse ein Gramm Gold in die Tresore. Da sind jetzt also 7,3 Tonnen Gold mehr als zu Anfang des Jahres. Bis zum Rekord vom ersten Halbjahr 2022 sind die 173,8 Tonnen Gold noch ein Stück entfernt. Denn damals schlummerten in den Tresoren in Frankfurt 242,5 Tonnen Gold.

Schließlich kam es aufgrund der hohen Goldpreise zu einigen Verkäufen. Die Handelspolitik des US-Präsidenten und sein Einwirken auf die globale geopolitische Landschaft lassen Gold und Silber glänzen. Die Ära der Globalisierung ist jedenfalls Vergangenheit. Neben Edelmetallen in physischer Form haben auch Aktien, bei denen es um Gold und Silber geht, zugelegt. Dies zeigen der GDF ETF, der für Goldminenaktien steht und der SIL ETF, der sich auf Silberaktien bezieht. Sie haben um 38 beziehungsweise 25 Prozent zugelegt. Zentralbanken werden auch weiterhin Gold kaufen, denn die immense und steigende US-Verschuldung sowie die Tendenzen sich vom US-Dollar abzuwenden bestehen fort.

Bei vielen Finanzsystemen schwindet das Vertrauen in den US-Dollar. Was bleibt, ist der sichere Hafen Gold, der zudem als Absicherung gegen Inflation wirkt. Mittel- bis langfristig sollten die genannten Faktoren für einen starken Goldpreis sorgen. Da lohnt auch ein Blick auf Unternehmen wie Skeena Gold and Silver oder U.S. GoldMining.

Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... - -entwickelt in British Columbia ein Gold-Silber-Projekt und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Das Whistler-Projekt von U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... - befindet sich im Ressourcenstadium und umfasst 217 Quadratkilometer. Es verfügt über große Gold- und Kupferressourcen und ist im Alleineigentum des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

