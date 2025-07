Startseite 70 Prozent der Ferienhausurlauber zahlen digital Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-10 13:51. Payment-Lösung von Destination Solutions verbessert das Buchungserlebnis und entlastet Ferienhausagenturen und Tourismusmarketing-Organisationen Ein Jahr nach Einführung von DS Payment zieht der Technologie-Anbieter Destination Solutions Bilanz: Mehr als 70 Prozent der Zahlungen bei teilnehmenden Agenturen und Tourismusmarketing-Organisationen werden über digitale Zahlungsoptionen abgewickelt. Die Online-Zahlung via Kreditkarte, SEPA-Lastschrift, Klarna oder Apple Pay erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hinter den Kulissen sorgt das System für Entlastung: Die automatisierte Abrechnung reduziert manuelle Aufgaben aufseiten der Vermittler, senkt die Fehlerquote und spart Zeit. "In einer Branche wie der Ferienhausvermietung, in der Personalressourcen knapp sind, zählt jede Entlastung. Genau deshalb haben wir mit Stripe das Online-Bezahl- und Abrechnungssystem für den Ferienhausmarkt entwickelt", sagt Christian Bauer, CEO von Destination Solutions. "DS Payment hilft dabei, die Verwaltung von Ferienunterkünften effizienter zu gestalten und gleichzeitig ein besseres Buchungserlebnis für Gäste zu schaffen." Haben Urlaubsgäste die Wahl, entscheidet sich die Mehrheit für eine Online-Bezahlmethode. Beliebteste Zahlungsmöglichkeit ist laut Destination Solutions die Kreditkarte (31 Prozent der Nutzer), gefolgt vom SEPA-Lastschriftverfahren (13 Prozent) und der Sofort-Überweisung (sieben Prozent). Mit den Online-Zahlungsoptionen werden Buchungen seltener abgebrochen, die Fehlerquote sinkt und die Agenturen und DMO sichern sich Wettbewerbsvorteile, so das Resümee aus den letzten zwölf Monaten. "Wer Zahlungsarten wie Apple Pay oder Klarna in den Buchungsprozess integriert, steigert die Abschlussquote, erweitert seine Zielgruppe um die jüngeren Generationen und stärkt das Vertrauen aufseiten der Gäste", ergänzt Bauer. Mit smarten Prozessen Personalmangel entgegenwirken Während Urlauber mit nur wenigen Klicks ihre Mietzahlung begleichen, übernimmt DS Payment im Hintergrund den Abrechnungsprozess. "Was früher mühsam von Hand geprüft werden musste, läuft mit DS Payment vollautomatisch ab", erklärt Bauer. "Allein der Aufwand für Rechnungsprüfung, Rückabwicklung und Zahlungsabgleich reduziert sich dadurch deutlich." Alle Transaktionen, die in den komplexen Buchungsketten zwischen Gastgebern, Channelmanagern, Tourismusmarketing-Organisationen und Agenturen anfallen, werden über die Plattform Stripe Connect verrechnet und ausgezahlt. Dazu gehören Mieteinnahmen, Provisionen und Gebühren, aber auch Stornierungen und Kautionen, die automatisch abgewickelt und erstattet werden. Urlauber erhalten damit pünktlich und zuverlässig ihr Geld zurück. Das wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus und spart Ressourcen. "DS ist der einzige Technologie-Anbieter in der Ferienhausbranche, dem es gelungen ist, ein vollintegriertes Bezahl- und Abrechnungssystem auf dem stark fragmentierten Markt auf den Weg zu bringen und damit Agenturen zu entlasten", sagt Bauer. In den letzten Monaten hat Destination Solutions gemeinsam mit ihren Partnern alle Prozesse verfeinert, mit dem Ergebnis, dass sich der Aufwand für Administration und Routinearbeiten nochmal deutlich reduziert hat. Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben bleibt mehr Zeit für strategische Themen und die persönliche Betreuung der Gäste. Weitere Infos zu DS Payment: DS Payment für die Vermietung von Ferienwohnungen: Online-Zahlung und Abrechnungssystem in einem Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Destination Solutions GmbH

Destination Solutions (DS), ein Unternehmen der HRS-Group, ist der führende Technologie-Partner für die effiziente Vermietung von Ferienunterkünften im DACH-Raum. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt DS innovative Softwaresysteme für die Verwaltung und den Vertrieb von Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Die All-in-One-Lösung bietet einen umfassenden Service für Destination-Management-Organisationen (DMO), Ferienhausagenturen und Gastgeber mit dem Ziel, die Reichweite und Buchbarkeit der Ferienobjekte zu steigern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Das Portfolio deckt alle Schritte für eine erfolgreiche Vermietung ab: von der professionellen Inseratspräsentation über das Channeling der Objekte bis hin zur Zahlungsabwicklung und der Erstellung individueller Buchungsstrecken. Das Distributionsnetzwerk umfasst mehr als 150 Vertriebspartner - darunter die von DS betriebenen Portale HRS Holidays und Tiscover. Darüber hinaus bestückt Destination Solutions das Sortiment ausgewählter Reiseveranstalter.

