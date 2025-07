Grosses mineralisiertes Zielgebiet entsteht bei La Brea

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, bedeutende Ergebnisse von Oberflächenprobenahmen vom Zielgebiet La Brea im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben. Kürzlich durchgeführte Kartierungen und systematische Aufschluss-Kanalprobenahmen haben ein potenziell großes neues Goldziel bei La Brea abgegrenzt, das sich etwa 15 km nördlich der 1,5 Mio. Unzen (uneingeschränkt) umfassenden Ternera-Goldlagerstätte von Tesoro (Ternera-Lagerstätte) befindet.

HÖHEPUNKTE

- Vier bedeutende nordwestlich verlaufende mineralisierte Strukturen wurden identifiziert, bis zu 200 m breit und 4 km lang, was auf das enorme Ausmaß und Potenzial des Ziels La Brea hinweist.

- Einzelne Störungszonen und zugehörige Alterationen, die über eine Länge von bis zu 4 km kartiert wurden, lieferten hochgradige Goldgehalte, darunter:

o 1,00 m mit 9,32 g/t Au (EZTR004867)

o 1,00 m mit 22,10 g/t Au (EZTR005000)

o 1,00 m mit 11,80 g/t Au (EZTR005065)

o 1,00 m mit 9,38 g/t Au (EZTR005186)

o 1,00 m mit 10,45 g/t Au (EZTR005253)

o 4,00 m mit 4,85 g/t Au (EZTR005259)

- Die weitverbreitete, an der Oberfläche auftretende Goldmineralisierung bei La Brea ist mit Störungszonen in der Nähe der La-Isla-Intrusion verbunden und zeigt bedeutende geologische Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Ternera-Lagerstätte.

- Ein detailliertes Schürfgrabungsprogramm wird nun durchgeführt, um die ersten Bohrstandorte zu verfeinern, bevor in den kommenden Monaten die ersten Bohrungen des großflächigen Ziels La Brea beginnen.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves kommentierte:

Diese Ergebnisse aus dem Gebiet La Brea zeigen das Potenzial für ein neues großflächiges Goldsystem, das von unserem Team entdeckt wurde. Wir sehen Goldmineralisierung in Verbindung mit günstigen Störungszonen und weitverbreiteter Alteration, alles angrenzend an die La-Isla-Intrusion, von der wir glauben, dass sie direkt mit der Goldmineralisierung zusammenhängt.

La Brea ist eines von mehreren hochwertigen Goldzielen außerhalb der Ternera-Lagerstätte, die wir bei El Zorro weiterhin abgrenzen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mit ersten Bohrungen der aussichtsreichsten dieser Ziele, einschließlich La Brea, zu beginnen.

GROSSFLÄCHIGES GOLDZIEL LA BREA

La Brea befindet sich etwa 15 km nördlich der 1,5 Mio. Unzen (uneingeschränkt) umfassenden Ternera-Lagerstätte im nördlichen Teil des klar definierten El-Zorro-Goldkorridors (Abbildung 1).

Frühere Kartierungs- und Probenahmeprogramme identifizierten bedeutende, an der Oberfläche auftretende Goldmineralisierung, die mit nordwestlich verlaufenden Störungszonen in Verbindung steht und sich in der Nähe der La-Isla-Granodioritintrusion befindet (ASX-Mitteilung vom 15. April 2024). Die La-Isla-Intrusion wird als verwandt mit den El-Zorro-Tonalitintrusionen interpretiert, welche den Großteil der Goldmineralisierung in der Ternera-Lagerstätte beherbergen (ASX-Mitteilung vom 9. März 2023).

Jüngste Nachfolgearbeiten bei La Brea umfassten eine detaillierte geologische Kartierung und systematische Kanalprobenahmen über günstige geologische Strukturen. Insgesamt wurden 317 Proben entnommen.

Die Ergebnisse zeigten weitverbreitete, an der Oberfläche auftretende Goldmineralisierung entlang günstiger nordwestlich verlaufender Störungszonen und angrenzender Alteration, sowohl innerhalb als auch im Umfeld der La-Isla-Intrusion. Vier bedeutende nordwestlich verlaufende mineralisierte Strukturen wurden identifiziert, bis zu 200 m breit und 4 km lang (Abbildung 2), was das enorme Ausmaß und Potenzial des La-Brea-Ziels unterstreicht.

Untersuchungen ergaben Goldgehalte von bis zu 22,10 g/t Au, und 128 Proben (~40 %) lieferten Ergebnisse über 0,10 g/t Au, was die weitverbreitete Natur der Goldmineralisierung bei La Brea hervorhebt.

Bedeutende Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt, alle Ergebnisse sind in Anhang 1 aufgeführt.

NÄCHSTE SCHRITTE

Nachfolgearbeiten bei La Brea sind im Gange, einschließlich der Aushebung kontinuierlicher Schürfgräben über die Hauptbereiche der identifizierten mineralisierten Zonen sowie der Anlage von Zufahrtswegen. Zusätzliche Kartierungen sollen ebenfalls genutzt werden, um die ersten Bohrlochstandorte zu bestimmen. Die ersten Bohrungen des großflächigen Ziels La Brea sind in den nächsten Monaten geplant.

Bei dieser Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung handelt es sich um einen Auszug. Die vollständige - 13 seitige englische Pressemeldung können Sie hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02966266-6A1272446&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusive Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die Entdeckung der 1,3 Mio. Unzen umfassenden Ternera-Lagerstätte befindet sich in der Region der Küstenkordillere Chiles. Diese Region beherbergt mehrere erstklassige Kupfer- und Goldminen, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbauarbeitskraft. Große Teile der Küstenkordillere sind aufgrund der unklaren Besitzverhältnisse von Bergbaukonzessionen noch unerforscht, aber Tesoro konnte dank seines Netzwerks und seiner Erfahrung im Land die Rechte am Goldprojekt El Zorro im Distriktmaßstab sichern - im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die zu 95 % im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 93,8 % am El Zorro Goldprojekt.

Zukünftige Performance

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen ausschließlich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen angesehen werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich ohne Vorankündigung ändern können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die vergangene Leistung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Erreichens oder der Angemessenheit von zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Prognosen gegeben. Nichts in dieser Mitteilung oder in den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen stellt ein Versprechen, eine Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Leistung von Tesoro Gold dar und darf auch nicht als solche angesehen werden.

Angaben zu sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Mineralisierungstyp und die betrachtete Lagerstättenart sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Informationen wesentlich beeinflussen, und dass die Art und Weise sowie der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, seit der ursprünglichen Bekanntmachung vom 9. März 2023 nicht wesentlich verändert wurden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Bekanntmachung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die Mineralressource umfasst 802.000 Unzen in der Kategorie Indicated und 479.000 Unzen in der Kategorie Inferred.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Anteilseigner des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und die Lagerstättenart sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte englische Pressemeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02966266-6A1272446&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

