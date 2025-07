Berufs-Investoren investieren Beteiligungsgelder an KMU-Unternehmen grds. nicht in hohen Beträgen - von Dr. jur. Horst Werner

Der Kapitalmarktpraktiker Dr. jur. Horst Werner macht darauf aufmerksam, dass von Berufs-Investoren oder Beteiligungsgesellschaften meist nicht Millionen Euro ( in Höhe eines Jackpot-Gewinns ) für KMU-Unternehmen vergeben werden. Ein „Sechser im Lotto“ ist ebenso unrealistisch, wie der „reiche Onkel aus Amerika“, der in ein kleines Unternehmen Euro-Millionen investiert. Der Traum von "Großspenden" in Millionenhöhe von professionellen Investoren ist ein Irrweg, der oft kapitalsuchenden Unternehmern viel verlorene Zeit kostet. Sie schicken ihre Businesspläne an zahlreiche Venture-Capital-Gesellschaften und warten Monate lang auf Entscheidungen, die dann doch negativ ausfallen. So ist mancher Unternehmer 1 bis 3 Jahre dem großen Beteiligungs-Jackpot frustriert und vergeblich hinterher gelaufen. Auf einen einzigen Großinvestor kann man nicht hoffen; das ist leider nur ein Traum. Auch die meisten Tellerwäscher in den USA werden keine Millionäre.

Dafür gibt es aber solide breit gestreute Anlegergelder von vielen privaten Investoren ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) bis Euro 200 Mio. über ein Private Placement mit oder ohne BaFin-Prospekt. Damit haben kleinere und mittlere Unternehmen eine Basis-Strategie für die Kapitalbeschaffung und eine realistische Chance, Investitionsgelder in Millionenhöhe zu bekommen. Es ist leichter, 500 Privatanleger mit Kapitaleinlagen von jeweils Euro 10.000,- zu gewinnen als einen institutionellen Investor mit Euro 5 Mio.

Es ist zu bedenken, dass Private-Equity-Gesellschaften, Mezzaninefonds oder Venture-Capital-Gesellschaften regelmäßig Beteiligungskapital nur an Unternehmen vergeben, die

a) mindestens einen Jahresumsatz von Euro 20 Mio. haben und

b) die in der Bilanz ein vorhandenes Eigenkapital in Millionenhöhe ausweisen ( also keinen

gedachten Unternehmenswert oder kumulierten, prognostizierten Zukunftsumsatz; es gelten nur

reale, bilanzierte Zahlen ).

Es gilt für institutionelle Investoren der Grundsatz, dass diese nur so viel Beteiligungskapital vergeben, wie das Zielunternehmen an eigenen Mitteln bilanziell ausgewiesen hat.

Durch langjährige Kontakte in den Beteiligungsmarkt und in die Private-Equity-Branche kann Ihnen das Netzwerk der Dr. Werner Financial Service AG bei der Eigenkapitalbeschaffung und Liquiditätszufuhr insbesondere im Rahmen der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung behilflich sein. Wir entwickeln für Sie moderne, bankenunabhängige Finanzierungsstrategien, vorzugsweise mezzanine, stimmrechtslose Finanzierungsinstrumente. Gewerbliche Finanzierungen ohne Bankverschuldung und ohne neue Darlehensverpflichtungen sind unsere Professionalität. Weitere Auskünfte und Kapitalmarkterfahrungen sind bei dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de per Mail kostenfrei zu erfragen.