Startseite AWB Exoskelette Pressetext verfasst von AWB Exoskelette am Do, 2025-07-10 08:49. Die AWB GmbH betreibt mit exoskelette.com eine spezialisierte Plattform für ergonomische Exoskelett-Lösungen im industriellen und handwerklichen Umfeld. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an passiven und aktiven Exoskeletten zur Entlastung des menschlichen Körpers bei körperlich belastenden Tätigkeiten – insbesondere im Bereich Rücken, Schultern, Arme, Hände und Beine. Ziel ist es, Muskel-Skelett-Erkrankungen vorzubeugen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und Ausfallzeiten langfristig zu senken. Neben der Produktbereitstellung begleitet AWB Unternehmen mit umfassender Beratung, Arbeitsplatzanalysen, Teststellungen, individueller Anpassung, Schulung und Wartung. Die Lösungen eignen sich unter anderem für Industrie, Logistik, Pflege, Bau und Montage. Mit fundiertem Know-how, enger Zusammenarbeit mit Herstellern und einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt exoskelette.com seine Kunden dabei, moderne Ergonomiekonzepte praxisnah umzusetzen und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden nachhaltig zu fördern. Dabei steht stets der Mensch im Mittelpunkt – technologisch unterstützt, aber niemals ersetzt. Über AWB Exoskelette Komplettes Benutzerprofil betrachten