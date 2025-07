Startseite "Digitaler Kompass" entschlüsselt das "Yantai-Modell" von Chinas Weinindustrie Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-07-10 08:10. Xinhua - Der vom China Economic Information Service (CEIS) erstellte Entwicklungsindex für die chinesische Weinindustrie (Yantai) wurde am 3. Juli auf der GWTO-Konferenz 2025 zum Thema Enotourismus in Yantai, Provinz Shandong, offiziell vorgestellt. Der Index, der als datengestützte Referenz für die Entwicklung der Weinindustrie von Yantai dient, entschlüsselt die Erfahrungen von Yantai als Modell für andere Weinbauregionen in China und auf der ganzen Welt. Laut dem Indexbericht stieg der Yantai Development Sub-Index auf 143,31 Punkte im Jahr 2024, mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich über 7 Prozent seit 2019. Alle sechs Teilindikatoren, die sich auf die industrielle Stärke, den Ruf der Marke, den internationalen Einfluss usw. beziehen, wiesen ein konstantes Wachstum auf und festigten die Position von Yantai als Benchmark für die Entwicklung der Industrie. Der Index basiert auf einem Bewertungsmodell mit "einem Kern, zwei Flügeln und drei Säulen", wobei die industrielle Stärke den Kern, der Ruf der Marke und der internationale Einfluss die beiden Flügel und die regionalen Merkmale, die technologische Innovation und die integrierte Entwicklung die Säulen bilden, so Yang Mu, Vizepräsident des CEIS. Yang sagte, dass dieses Modell die internen Triebkräfte für eine nachhaltige und gesunde Entwicklung der Weinindustrie in Yantai verdeutlicht. Vor dem Hintergrund der strukturellen Anpassungen in der globalen Weinindustrie bietet Yantai ein wertvolles Beispiel für eine qualitativ hochwertige Entwicklung für Weinregionen im In- und Ausland. Die robuste industrielle Stärke ist der Hauptgrund dafür, dass der Wein aus Yantai im nationalen Weinsektor Fuß fassen konnte. Der Indikator für die industrielle Stärke verzeichnet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,8 Prozent. Diese Entwicklungsdynamik ist auf die solide industrielle Grundlage, die vernünftige industrielle Struktur und die vollständige industrielle Kette zurückzuführen. Derzeit gibt es in Yantai über 200 Weinproduzenten, wobei die Bruttoproduktion der Unternehmen oberhalb der festgelegten Größe im Jahr 2024 41 Prozent der nationalen Gesamtproduktion ausmachen wird. In Yantai gibt es nicht nur branchenführende Unternehmen wie Changyu und Weilong, sondern auch Boutique-Weinkellereien wie Junding, Longdai, Guobin, Longting und Annuo, die unterschiedliche Charakteristika bieten und zum Maßstab für die Weinqualität in Yantai geworden sind. Gegenwärtig hat sich Yantai von einer reinen Weinbauregion zu einer Drehscheibe für die gesamte industrielle Kette entwickelt. Die Stadt hat ein unterstützendes industrielles Ökosystem mit einem umfassenden Produktionswert von rund 50 Milliarden Yuan aufgebaut. Von der Herstellung von Eichenfässern und Flaschenverschlüssen bis hin zur technologischen Integration von intelligenten Weinherstellungsanlagen produziert Yantai nicht nur exzellenten Wein, sondern unterstützt auch die Produktion von Spitzenweinen im ganzen Land. Darüber hinaus ist Yantai Gründungsmitglied des "Internationalen Netzwerks der Städte für Rebe und Wein" der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) und wurde von der Global Wine Tourism Organization (GWTO) mit dem "Internationalen Zertifikat für verantwortungsvollen Enotourismus" ausgezeichnet. Es verstärkt die Zusammenarbeit mit weltbekannten Weinbauregionen in Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien und Italien. ?Duan Jing? Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten