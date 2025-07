Startseite TMC Reisen startet unter der Marke "Die Wanderexperten" (DIWA) mit individuell anpassbaren Wanderreisen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-10 07:12. Der Spezialreiseveranstalter TMC Reisen erweitert sein Portfolio und bietet ab sofort unter der neuen Marke "Die Wanderexperten" (kurz: DIWA) hochwertige Wanderreisen in den Alpen an. Großkarolinenfeld, 09. Juli 2025: Der Spezialreiseveranstalter TMC Reisen erweitert sein Portfolio und bietet ab sofort unter der neuen Marke "DIE WANDEREXPERTEN" (kurz: DIWA) hochwertige Wanderreisen in den Alpen an. Das neue Angebot ist Teil einer Kooperation mit der österreichischen Firma Tourism Experts, die sich auf die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Aktivreisen spezialisiert hat. Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, Wanderreisen im Alpenraum neu zu denken: komfortabel, flexibel und nah an der Natur. Im Mittelpunkt der Reisen steht ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Alle Touren lassen sich individuell an jedem Übernachtungsort verlängern - ein einzigartiger Service, der es Reisenden ermöglicht, ihr Wandererlebnis ganz nach persönlichen Wünschen zu gestalten. Ob zusätzliche Erholungstage, ein Ruhetag vor einer anspruchsvolleren Etappe oder einfach mehr Zeit für Genuss - diese Flexibilität unterscheidet DIWA deutlich von anderen Veranstaltern am Markt. Neu ist auch die flexible Wahl der Tagesetappe: Zur Auswahl stehen drei Optionen: Leicht, Klassik oder Alpin. So lassen sich Streckenlänge, Höhenmeter und Anspruch spontan variieren - und trotzdem bewegt man sich ausschließlich auf sicheren, gut begehbaren Routen mit kompletter Routenbeschreibung. Entschieden wird täglich spontan - je nach Kondition, Wetter, Lust oder Muskelkater. Die Routen führen durch einige der schönsten Regionen der Alpen, darunter neue Routen wie vom Chiemsee nach Lienz in Osttirol oder Rund um die Zillertaler Alpen. Aber auch Wanderklassiker wie die Route Tegernsee - Sterzing in einer "optimierten Version" oder Achensee - Sterzing sind mit dabei. Übernachtet wird in sorgfältig ausgewählten 3- bis 4-Sterne-Hotels mit regionalem Flair. Ein täglicher Gepäcktransport gehört ebenso zum Leistungsumfang wie die Möglichkeit, einzelne Etappen von erfahrenen Wanderführern begleiten zu lassen. "_Mit den ‚Wanderexperten' schaffen wir ein Reiseerlebnis, das aktive Bewegung, hochwertige Unterkünfte und maximale Freiheit vereint_", erklärt die Geschäftsführung von TMC Reisen. "_Die Kooperation mit Tourism Experts aus Österreich bringt zusätzlich wertvolle Kompetenz und langjährige Erfahrung im Bereich Wander- und Naturreisen mit ein._" Buchbar sind die Touren online unter www.diewanderexperten.de . Eine Übersicht aller aktuell angebotenen Routen findet sich unter https://diewanderexperten.de/touren-routen/ . Die Reisen sind sowohl für Einsteiger als auch für geübte Wanderer geeignet und ab sofort noch für die verbleibende Saison 2025 verfügbar. Termine und Preise für 2026 sind in Vorbereitung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TMC Reisen

email : info@tmc-reisen.de TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen sowie Aktivreisen im Alpenraum. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden. Neben individuellen DIWA Originals Touren mit Auswahl aus Leicht, Klassik und Alpin-Route bei jeder Etappe sowie flexibler Zusatznachtbuchung in allen Etappenorten - werden auch DIWA PartnerTouren - individuell oder geführt angeboten. Pressekontakt: TMC Reisen

