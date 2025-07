Startseite Jama Connect(R) erreicht Level-2-TISAX-Zertifizierung von TÜV SÜD Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 16:24. Jama Connect ist die einzige Anforderungsmanagement-Anwendung, die sowohl TISAX- als auch SOC-2-zertifiziert ist. PORTLAND, OR / ACCESS Newswire / 9. Juli 2025 / Jama Software®, der führende Anbieter von Lösungen für Anforderungsmanagement und Nachverfolgbarkeit, gibt bekannt, dass es die Level-2-Zertifizierung des Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) von TÜV SÜD erhalten hat. TISAX ist ein Sicherheitsstandard, der von dem Verband der Automobilindustrie (VDA) entwickelt wurde. Jama Connect® ist nun die einzige Anforderungsmanagement-Anwendung, die sowohl TISAX- als auch SOC-2-zertifiziert ist. Diese Errungenschaft unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Jama Software für Informationssicherheit und Datenschutz. Die TISAX-Zertifizierung stellt einen entscheidenden Maßstab dar, um die strengen Sicherheitsanforderungen deutscher OEMs und ihrer globalen Lieferketten zu erfüllen. Sie gewährleistet, dass sensible Kunden- und Produktdaten mit den höchsten Standards für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gehandhabt werden. Für unsere Kunden bedeutet diese Zertifizierung den klaren Beweis, dass die Lösungen und Prozesse von Jama Software höchsten Standards der Informationssicherheit entsprechen. Sie befähigt Unternehmen, strengen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, vereinfacht und beschleunigt Beschaffungsprozesse und stärkt das Vertrauen in einer Zeit zunehmender regulatorischer Anforderungen und Cyber-Bedrohungen. Mit dieser Zertifizierung gewinnen Kunden nicht nur Vertrauen, sondern auch einen entscheidenden Vorteil bei der Bewältigung ihrer kritischsten Sicherheitsherausforderungen. Jama Software setzt sich dafür ein, die höchsten Sicherheitsstufen für unsere Kunden zu gewährleisten. Zur Unterstützung unseres raschen Wachstums im Automobilsektor haben wir die TISAX-Zertifizierung erworben, um unsere marktführende, SOC-2-zertifizierte Anwendung zu ergänzen", sagt Neil Stroud, General Manager Automotive & Semiconductor, Jama Software. Über Jama Software Jama Software konzentriert sich darauf, Innovationserfolge in multidisziplinären Ingenieursorganisationen zu maximieren. Zahlreiche bahnbrechende Entwicklungen in Bereichen wie Brennstoffzellen, Elektrifizierung, weltraumgestützten Entwicklungen, softwaredefinierten Fahrzeugen, chirurgischen Robotersystemen und mehr verlassen sich auf die Jama Connect® Anforderungsmanagement-Software, um das Risiko von Defekten, Nacharbeiten, Kostenüberschreitungen und Rückrufen zu minimieren. Mit Jama Connect können Ingenieursorganisationen den Entwicklungsprozess intelligent verwalten, indem sie Live Traceability über "best-of-breed" Tools nutzen, um messbar bessere Ergebnisse zu erzielen. Unsere schnell wachsende Kundenbasis erstreckt sich über die Automobil-, Medizintechnik-, Biowissenschafts-, Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt-, industrielle Fertigungs-, Unterhaltungselektronik-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranchen. Weitere Informationen zu Jama Connect finden Sie auf www.jamasoftware.com . Medienkontakt

