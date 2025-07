Startseite NextGen Digital gibt Privatplatzierung von Sonderoptionsscheinen bekannt, die in besicherte und durch digitale Vermögenswerte ge Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 16:09. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Fredericton, New Brunswick - 9. Juli 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Käufer (der Käufer) eine Grundsatzvereinbarung über eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 2.000 Sonderoptionsscheinen des Unternehmens (die Sonderoptionsscheine) mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD abgeschlossen hat. Das Angebot wird durch die Einbringung von Bitcoin und/oder Ethereum (zusammen die digitalen Vermögenswerte) durch den Käufer an das Unternehmen finanziert, die von einem vom Unternehmen benannten externen Verwahrer (der Verwahrer) gehalten werden. Der Wert der digitalen Vermögenswerte wird auf der Grundlage des Schlusskurses der entsprechenden digitalen Vermögenswerte, wie auf CoinMarketCap.com angegeben, am Geschäftstag unmittelbar vor dem Abschlussdatum des Angebots ermittelt. Jeder Sonderwarrant wird automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung in 10,0 % besicherte Wandelanleihen (die Anleihen) der Gesellschaft mit einem Nennwert von 1.000 USD umgewandelt, und zwar an dem früheren der folgenden Termine: (i) dem Tag, der drei Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem die Gesellschaft eine Empfangsbestätigung von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada (die Wertpapieraufsichtsbehörden) für einen Prospektnachtrag, der die Ausgabe der bei Ausübung der Sonderoptionsscheine ausgegebenen Schuldverschreibungen genehmigt (der Qualifikationsprospekt), und (ii) dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots liegt (das Qualifikationsdatum). Die Sonderoptionsscheine können vor dem Qualifikationsdatum nicht umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen werden ein Jahr nach dem Ausgabedatum fällig und werden mit einem Zinssatz von 10,0 % p. a. verzinst, der bei Fälligkeit in bar oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die Börse), in Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse vor Abschluss des Angebots entspricht (der Umwandlungspreis). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann für eine zusätzliche Aktie zu einem Preis ausgeübt werden, der 25 % über dem Wandlungspreis liegt, und bleibt ab dem Ausgabedatum 24 Monate lang ausübbar. Vorbehaltlich der Richtlinien der Börse können die Inhaber der Schuldverschreibungen bei Ausgabe der Schuldverschreibungen und jederzeit vor dem Fälligkeitstag beschließen, den ausstehenden Nennbetrag zum Wandlungspreis in Einheiten umzuwandeln. Andernfalls ist der Kapitalbetrag vorbehaltlich der Richtlinien der Börse bei Fälligkeit nach Wahl des/der Inhaber(s) entweder (i) durch Rückgabe der bei der Zeichnung eingebrachten digitalen Vermögenswerte oder (ii) durch Umwandlung des Kapitalbetrags in Anteile zum Umwandlungspreis zurückzuzahlen. Die digitalen Vermögenswerte werden von einem externen Verwahrer getrennt verwahrt und unterliegen einem vorrangigen Sicherungsrecht zugunsten der Inhaber der Sonderoptionsscheine und der Schuldverschreibungen. Die digitalen Vermögenswerte dürfen vor ihrer Fälligkeit ohne Zustimmung der Inhaber der Schuldverschreibungen nicht von der Gesellschaft verwendet, verpfändet oder anderweitig belastet werden. Die Schuldverschreibungen stellen vorrangig besicherte Verbindlichkeiten der Gesellschaft dar. Das Angebot wird unter Berufung auf verfügbare Prospektbefreiungen, einschließlich der Befreiung für akkreditierte Anleger, und andere Befreiungen durchgeführt, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada und bestimmten ausländischen Rechtsordnungen zulässig sind. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, vorbehaltlich der früheren Einreichung eines Qualifikationsprospekts bei den Wertpapieraufsichtsbehörden, der diese Wertpapiere für den Weiterverkauf qualifiziert, sofern zutreffend. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Qualifikationsprospekt eingereicht wird oder dass eine entsprechende Empfangsbestätigung vor Ablauf der viermonatigen gesetzlichen Haltefrist vorliegt. Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter der Erteilung aller erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen beschließen, das Angebot in einer oder mehreren Tranchen abzuschließen. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für das dritte Quartal 2025 erwartet. Das Unternehmen kann gemäß den Richtlinien der Börse Vermittlungsprovisionen für das gesamte oder einen Teil des Angebots zahlen. Das Angebot und die Partnerschaft des Unternehmens mit dem Käufer stellen einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Unternehmensstrategie von NextGen dar, wie bereits am 16. April 2025 bekannt gegeben wurde, und begründen eine Bitcoin-Kasse. Im Rahmen der Absicht des Unternehmens, seine bestehenden Aktivitäten auf das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte auszuweiten, plant das Unternehmen den Erwerb oder Kauf von digitalen Vermögenswerten, die speziell für Staking-Aktivitäten verwendet werden sollen. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den Vereinigten Staaten oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen der Vereinigten Staaten weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Über NextGen Digital Platforms Inc. NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein Technologieunternehmen, das die E-Commerce-Plattform PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft für den Bereich künstliche Intelligenz namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting) betreibt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern über ein reguliertes öffentliches Vehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte bietet. 