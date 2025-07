Startseite ESTA-Gebühr verdoppelt sich zum 1. Oktober 2025 - wer jetzt beantragt, spart! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 14:31. Die Einreisegebühr für die USA wird bald deutlich teurer - Alle Infos zu den neuen Gebühren Die Vereinigten Staaten erhöhen die Gebühr für die elektronische Reisegenehmigung ESTA zum 1. Oktober 2025 von derzeit 21 auf 40 US-Dollar. Die Anhebung ist Bestandteil des jüngst verabschiedeten "One Big Beautiful Bill Act" und bedeutet für USA-Reisende Mehrkosten von 19 US-Dollar pro Person. Da ein genehmigtes ESTA volle 24 Monate gültig ist und beliebig viele Einreisen erlaubt, lohnt sich ein Antrag noch vor der Gebührenerhöhung selbst für Reisen im Jahr 2027. "Wer schon heute weiß, dass er in den nächsten beiden Jahren in die USA fliegen möchte, sollte das ESTA am besten sofort beantragen und damit die alte Gebühr sichern", empfiehlt Diana Bohlinth, Geschäftsführerin der THE AMERICAN DREAM US GreenCard Service GmbH. Bohlinth verweist auf das renommierte Partnerportal ESTA Online welches deutschsprachigen Support und eine manuelle Prüfung durch staatlich zugelassene Einreiseberater bietet: "So werden Fehler im Antrag von vornherein erkannt und Ablehnungen vermieden." US-Tourismus bleibt stabil - Deutschland legt sogar zu Neue Zahlen des National Travel & Tourism Office (NTTO) zeigen, dass die internationale Nachfrage nach Reisen in die USA trotz politischer Diskussionen nur leicht zurückgeht: Im Mai 2025 verzeichneten die Vereinigten Staaten 2,959 Millionen Overseas-Ankünfte, ein Minus von 2,8 Prozent gegenüber Mai 2024. Besonders positiv sticht der deutsche Markt hervor: 1,044 Millionen Einreisen bedeuten ein Plus von 2,2 Prozent im gleichen Zeitraum. Mit Blick auf Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rechnen Branchenexperten mittelfristig sogar mit zusätzlichem Wachstum. Reisende, die sich rechtzeitig um ihre Einreiseformalitäten kümmern, vermeiden nicht nur höhere Gebühren, sondern auch zu erwartende Bearbeitungsstaus kurz vor der Preiserhöhung. Service & Hintergrund Interessenten finden Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Live-Support und Antragsprüfung unter www.esta-online.org . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The American Dream US GreenCard Service GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

Deutschland fon ..: 030-511 0511

web ..: https://www.americandream.de

email : hz@americandream.de Über The American Dream - US GreenCard Service GmbH The American Dream mit Sitz in Berlin ist seit 1996 auf die professionelle Betreuung von Teilnehmern an der US-amerikanischen GreenCard Lotterie und allgemeine USA-Dienstleistungen spezialisiert. Als staatlich zugelassenes Beratungsunternehmen hat The American Dream bereits über 21.000 Personen auf ihrem Weg in die USA begleitet. Das Unternehmen steht für Chancengleichheit, Transparenz und rechtssichere Unterstützung bei einem der wichtigsten Einwanderungsprogramme der Vereinigten Staaten. Über die Firmengruppe The American Dream und verbundene Unternehmen erhalten Auswanderer, Urlauber, Unternehmer und Selbstständige Unterstützung auch bei allen anderen Fragen rund um Visa und Einreisegenehmigungen für die USA. Weitere Informationen unter: www.americandream.de Pressekontakt: The American Dream US GreenCard Service GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin fon ..: 030-5110511

email : hz@americandream.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten