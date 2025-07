Startseite F. WIENER GmbH - Stapler & Fördertechnik Pressetext verfasst von stapler_wiener am Mi, 2025-07-09 11:17. Die Firma Stapler Wiener mit Sitz in Oberösterreich ist seit über 30 Jahren auf den Verkauf, die Vermietung und den Service von Gabelstaplern und Flurförderfahrzeugen spezialisiert. Als familiengeführtes Unternehmen bietet sie individuelle Lösungen für unterschiedlichste Branchen – von Industrie über Handel bis zur Landwirtschaft. Zum Sortiment gehören neue und gebrauchte Geräte namhafter Hersteller wie Yale, Kalmar oder Combilift. Kunden profitieren von einer umfassenden Beratung, flexiblen Mietmodellen und einem zuverlässigen Außendienst. Die firmeneigene Werkstatt übernimmt Reparaturen, Wartungen sowie Generalüberholungen. Stapler Wiener steht für Qualität, Handschlagmentalität und schnellen Service in ganz Österreich – stets mit Fokus auf Effizienz und Kundenzufriedenheit. Zusätzlich legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit, moderne Elektrostapler und langfristige Kundenbeziehungen. Schulungen, Ersatzteilservice und individuelle Finanzierungslösungen runden das Angebot ab. Über stapler_wiener Komplettes Benutzerprofil betrachten