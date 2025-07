Startseite Erstmals in D: Inhouse-Workshops für strategische Presse und Öffentlichkeitsarbeit Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 07:54. Seit 25 Jahren etabliert, bietet nur AV TEAM PRESS ertsmals Inhouse-Workshops mit unterschiedlichen Zielsetzungen an. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist für jedes Unternehmen ein relevanter Bestandteil des Marketings. Doch nur finanzstarke Industrie- und Handelsunternehmen leisten sich die Qualitätsarbeit einer etablierten PR-Agentur. Start-ups und kleinere oder auch mittelständische Firmen bemühen sich oftmals mit geringem Wissen, ohne Erfahrung und mit nur wenigen Medienkontakten um Aufmerksamkeit. Werbung ist die größte Hürde auf dem Weg zum Erfolg. Im Ansturm der täglichen Masse bedarf es Kreativität, Pfiffigkeit und vor allem Authentizität, um wahrgenommen zu werden. Die Herausforderungen sind komplexer denn je. Daher ist eine langfristige, jedoch flexible Strategie von Anfang an wichtig. Werbung, Social Media-Aktionen, Pressearbeit und PR sind Instrumente des Marketings, die wenig unterschieden und oft planlos vermengt werden. Viel hilft nicht viel! In der digitalen Handelswelt können Mitwirkende die unterschiedlichen Bereiche mangels Grundwissen oftmals nicht mehr auseinanderhalten und bezahlen eine Menge Lehrgeld. Doch wie geht man am besten vor und was bedeutet das für mich und mein Unternehmen? Um strategisch klug und durchdacht zu agieren, bieten wir Inhouse-Workshops in Ihrem und deinem Unternehmen an, um die individuell passende Strategie aufzubauen und langfristig mit eigenen Kräften zu verfolgen. "Inhouse" bedeutet, dass die Fortbildung speziell an die Wünsche und individuellen Möglichkeiten des jeweiligen Unternehmens angepasst wird. Da die Schulung im geschützten Rahmen innerhalb eines Unternehmens stattfindet, können die Teilnehmer jegliche Fragen offen stellen und diskutieren, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass sensible Daten oder Firmengeheimnisse an die Öffentlichkeit oder gar an den Wettbewerb gelangen. Somit ist eine Inhouse-Schulung preiswerter, komfortabler und präziser als Standard-Weiterbildungen, bei denen Interessierte verschiedenster Betriebe und Branchen zusammenkommen. Seit 25 Jahren etabliert, bietet nur AV TEAM PRESS ertsmals Inhouse-Workshops mit unterschiedlichen Zielsetzungen an: a) Struktur, Strategie, Praxis für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit In diesem Workshop analysiert der Profi Andreas Vones mit Ihnen, ihre individuellen Möglichkeiten für eine breit gefächerte Öffentlichkeits- und Pressearbeit, bezogen auf die Werbemöglichkeiten des jeweiligen Unternehmens. In der Praxis wird die inhaltliche und strategische Vorgehensweise vermittelt und gemeinsam die ersten Umsetzungen vorgenommen Strategie und Taktik. Aufbau langfristiger PR mit kurzfristigen Aktionen. Print, Social Media, Hörfunk, TV und Events. b) Storytelling verstehen, lernen und umsetzen: Was ist Storytelling und wie geht das? Welche Geschichte/n sind relevant, womit erreichen Sie die größtmögliche Aufmerksamkeit? Authentische Geschichten mit informativer, faszinierender und berührender Nähe zu Ihrer Zielgruppe können Chatgpt & Co nicht lernen. Im besten Fall kreiert man verschiedene Storys personifiziert und bindet die Zielgruppe für Interaktionen ein. Gemeinsam analysieren wir die individuell machbaren Geschichten, finden die jeweiligen Themenschätze und formulieren die Inhalte mit abschließender Festlegung der Platzierungsstrategie. Weitere Informationen und Kontaktaufnahme: https://www.avtp.de/workshops Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schreibstube

Herr Steffen Koenigh

Windmühlenkamp 16

24326 Dersau

Deutschland fon ..: 045263397862

web ..: https://www.ghostwriters-schreibstube.com/

email : buchschreiber@avtp.de Public Relations & Communications Consultant, Storytelling Experts. Social Media, Print, Hörfunk und TV Pressekontakt: AV TEAM PRESS

Herr Andreas Vones

Windmühlenkamp 16

24326 Dersau fon ..: 04526-3377977

email : redaktion@avtp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten