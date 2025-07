Startseite Matador enthüllt GlobeRider 35 & 45 - Reisrucksäcke für flexibel globetrottende Abenteurer Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-09 07:32. Mit den GlobeRider 35 & 45 präsentiert Matador zwei Travel-Rucksäcke, die durch clevere Funktionen, erstklassigen Komfort sowie strapazierfähiges und nachhaltiges Material überzeugen. DEUTSCHLAND - MÜNCHEN (08. Juli 2025) - Matador Travel Equipment präsentiert zwei neue Mitglieder seiner GlobeRider-Serie: den GlobeRider35 und den GlobeRider45. Diese beiden vielseitigen Reisrucksäcke verbinden Organisation, Ergonomie und Strapazierfähigkeit - entwickelt für moderne Abenteurer, Vielflieger und digitale Nomaden. Perfekt abgestuft: Der GlobeRider35 Der brandneue GlobeRider35 bietet 35?Liter Stauraum und ist kompakt genug für die meisten Airline-Handgepäckbestimmungen. Er kombiniert die Organisation eines klassischen Reiserucksacks mit dem Komfort eines Trekkingpacks: * Zwei Zugangsmöglichkeiten: Clamshell-Frontöffnung und Top-Zugriff

* Vollrahmenaufbau mit Aluminium-Stütze, atmungsaktives Rückensystem & gepolsterter Hüftgurt

* Laptopfach (bis 16 Zoll), außenliegende Organisationstaschen, Sicherheitsösen für Zipper

* Hergestellt aus recyceltem, Bluesign-zertifiziertem Nylon - wasserabweisend, PFAS-frei _"Wir haben oft den Wunsch gehört, eine kleinere Version des GlobeRider 45 zu schaffen, ohne Kompromisse einzugehen,"_ erklärt Gründer Chris Clearman. _"Der GlobeRider 35 erfüllt genau dieses Bedürfnis - er ist bereit für alles, was Reisen mit sich bringt."_ Robust & geräumig: Der GlobeRider45 Der bewährte GlobeRider 45 erweitert die Serie mit großzügigen 45?Litern Volumen - als perfekte Wahl für längere Trips : * Vollrahmenkonstruktion mit Aluminium-Stütze für Tragesystem-Komfort und Lastkontrolle

* Wasserresistente YKK Reißverschlüsse, verstärkte High-Wear-Panels & UHMWPE-Kantenschutz

* Viele Griffe und Laschpunkte - ideal für schnelle Handhabung auf Reisen

* Laptopfach, Clamshell-Zugriff und reichlich innere Organisation Testberichte loben den GlobeRider45 als _"rucksackartiger Komfort mit hartem Reise-Lebensstil"_, _"ausgestattet für schwere Packlasten"_ und _"hält jede Straßenschlacht aus"._ Flexibel & durchdacht - Gemeinsam stark Ob Wochenendtrip mit dem GlobeRider35 oder Weltreise und Expeditionen mit dem GlobeRider45 - beide Modelle haben durchdachte Features: * Verstaubare Gurte - Hüft- und Schultergurte lassen sich verstauen für Flugreisen

* Rollkofferhalterung - kompatibel mit Gepäckwagen und Rollgepäck

* Sicherheitsdetails - Reißverschlusslaschen, abschließbare Zipper, geheime Dokumenten-Tasche

* Wasserflaschenfach, Daisy-Chain und Kompressionsriemen für flexible Packmöglichkeiten Nachhaltig gedacht & fair produziert Beide Rucksäcke setzen auf recycelte Bluesign-Nylonmaterialien mit langlebiger PU-Imprägnierung - leistungsfähig und umweltverträglich. Matador überzeugt mit qualitativer Fertigung und edlen Details wie Kevlar-Kanten, YKK/Reißverschlüssen und verstärkten Nähpunkten - für Sicherheit auf jeder Reise. Vertrieb und Preis

Die Matador GlobeRider Kollektion ist in Deutschland & Österreich ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab August im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich. _Unverbindliche Preisempfehlung:_

_GlobeRider35: 334,95 EUR (inkl. MwSt.)_

_GlobeRider45: 399,95 EUR (inkl. MwSt.)_ Pressematerialien und Bilder

Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München

Deutschland fon ..: 089-25545700

web ..: https://my-brand.shop

email : marketing@my-brand.shop Über Matador

Matador mit Sitz in Boulder, Colorado (USA) steht für hochwertige, Outdoor- und reisefähige Ausrüstung. Seit Jahren verbindet das Label technisch ausgereifte Konstruktionen mit nachhaltiger Materialwahl und cleverem Design: https://www.matadorequipment.com Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt. Pressekontakt: bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München fon ..: 089-25545700

