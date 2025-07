Startseite SAS: Matt Parson wird neuer Chief Financial Officer Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-07-08 16:42. Heidelberg, 8. Juli 2025 - SAS, ein weltweit führender Anbieter von Daten- und KI-Lösungen, hat Matt Parson zum Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Parson tritt die Nachfolge des langjährigen CFO David Davis an, der nach fast 40 Jahren bei SAS in den Ruhestand geht. Als CFO wird Parson die globale Finanzstrategie von SAS leiten, einschließlich Prognosen, Planung, Kapitalmanagement und Investor Engagement. Darüber hinaus wird er operative Themen hoher Priorität mitgestalten, die skalierbares Wachstum und langfristige Wertschöpfung sicherstellen sollen. "Matt kommt in einer entscheidenden Phase zu uns", erklärt Jim Goodnight, CEO von SAS. "Er bringt von praktischer Erfahrung bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bis hin zur Leitung der Finanzen globaler Technologieunternehmen eine Mischung aus technischem Fachwissen, strategischem Verständnis und Führungsqualitäten mit. Davon wird SAS profitieren, wenn wir unsere Geschäftstätigkeit und Wachstumsstrategie für die Zukunft weiterentwickeln." In den letzten zwei Jahrzehnten hat Parson mehrere wachstumsstarke Technologieunternehmen bei ihrer Transformation unterstützt. Er war zwölf Jahre lang bei Red Hat tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei der internationalen Expansion des Unternehmens spielte. In dieser Zeit stieg der Jahresumsatz von 200 Millionen US-Dollar auf fast 3 Milliarden US-Dollar. Danach war er als CFO bei CloudBees und brachte in der gleichen Funktion Paymentus erfolgreich an die Börse. Zuletzt hatte er eine Doppelfunktion als CFO und COO bei ExtraHop inne, wo er die Finanz- und Betriebsstrategie in einer Phase schnellen Wachstums mitgestaltete. Parson hält einen Master in Rechnungswesen vom Poole College of Management der NC State University in Raleigh, North Carolina. "Es ist eine große Aufgabe und Freude für mich, in dieser Phase des Aufbruchs zu SAS zu stoßen", sagt Parson. "Das Unternehmen hat sich seinen Ruf für Innovation und Kundenorientierung hart erarbeitet, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Führungsteam diese Dynamik fortzusetzen und die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu gestalten." circa 2.200 Zeichen SAS Institute GmbH

