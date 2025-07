Startseite Sommer-Promotion: Datacolor Sommeraktion für Farbmanagement-Produkte Pressetext verfasst von StickyIdeas am Di, 2025-07-08 12:01. Im Rahmen der Datacolor Sommer-Angebote sparen Kreative aus den Bereichen Fotografie, Videografie, Content Creation und Grafik bis zu 150 € auf ausgewählte Farbmanagement-Produkte zur Kalibrierung und Farbabstimmung Marl, Deutschland, 08. Juli 2025 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, bietet im Rahmen seiner Sommer-Angebote eine Vielzahl von Spyder-Produkten für Fotografen, Videografen & Content Creator zu attraktiven Konditionen an. Von der Farbkalibrierung des Monitors über die Kalibrierung der Kamera bis hin zur Profilierung des heimischen Druckers, enthält die Spyder-Produktfamilie für alle Anwendungsfälle eine Lösung und stellt so sicher, dass Farben korrekt und konsistent wiedergegeben werden. Datacolors neues LightColor Meter misst sowohl Licht als auch Farbtemperatur und überträgt diese Daten kontinuierlich per Bluetooth ans Smartphone, was insbesondere Studio- und Eventfotografen als auch Videografen die Arbeit enorm erleichtert. Die Sommer-Angebote gelten nur für kurze Zeit: bis 27. Juli 2025 sind die Angebote über den Datacolor Online-Shop unter https://bit.ly/DatacolorSommer und den Fachhandel zu beziehen. Ein Auszug der Angebotsprodukte Spyder ? unverzichtbare Farbkalibrierung für Ihren Bildbearbeitungsmonitor - Kalibriert OLED-, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays

- Neue Funktion Device Preview™ für die Einbindung von ICC-Profilen zur Vorschau des Druckergebnisses und Anzeige einer Gerätevorschau für Smartphones & Tablets.

- Perfekte Kontrolle darüber, wie Ihr Content auf gängigen Smartphones dargestellt wird. Angebot: 139 € statt 189 € inkl. MwSt. Jetzt 50 € sparen! SpyderPro – erweiterte Farbkalibrierung für Ihren Bildbearbeitungsmonitor Bietet zusätzlich: - Kalibrierung von High-Brightness-Monitoren

- Kalibrierung auf Videotargets wie Rec.709 und Rec.2020

- Erweiterte Funktionen zur Display-Analyse

- Side-by-Side-Anzeigeabgleich (StudioMatch™)

- Projektor-Kalibrierung und mehr Angebot: 189 € statt 289 € inkl. MwSt. Jetzt 100 € sparen!

?

LightColor Meter – Bluetooth-fähiges Licht- & Farbtemperaturmessgerät für Fotografie, Video & Kinematografie - Umfassende Licht- und Farbmessung: Beleuchtung, Lux, Chromatizität, Farbtemperatur (1.600K–20.000K) und Grün-Magenta-Balance (DUV)

- Messung von Lichtquellen wie LED, Glühlampen, HMI, Leuchtstofflampen, Blitzlicht und Tageslicht

- Kontinuierliche Echtzeit-Datenübertragung –

- Tragbar, kompakt & stoßfest Angebot: 299 € statt 449 € inkl. MwSt. Jetzt 150 € sparen! Spyder Photo/Video Kit – die ultimative Workflow-Lösung für präzise Farbkontrolle bei Foto und Video, von der Aufnahme bis zur Bearbeitung Enthält: - Spyder Cube: Die bessere Graukarte für einen präziseren Weißabgleich, Belichtung und Kontrast

- Spyder Checkr Video: für präzise und umfassendsten Videofarbinformationen auf einen Blick

- Spyder Checkr Photo Kartenset: Ermöglicht es, den Spyder Checkr Video mit Fototargets zu nutzen, damit Sie Ihren spezifischen hybriden Foto-/Video-Workflow individualisieren können.

- SpyderPro: Perfekte Monitorkalibrierung auch für High-Brightness-Monitore Angebot: 329 € statt 389 € inkl. MwSt. Jetzt 60 € sparen! Spyder Print Studio – Farbmanagement von der Aufnahme bis zum Druck Enthält:

- Spyder Cube: Die bessere Graukarte für einen präziseren Weißabgleich, Belichtung und Kontrast

- SpyderPro: Perfekte Monitorkalibrierung auch für High-Brightness-Monitore

- Spyder Print: Präzise ICC-Profilerstellung für Ihre Drucker-Tinten- und Papierkombination für perfekte FineArt-Drucke. Angebot: 449 € statt 549 € inkl. MwSt. Jetzt 100 € sparen! Den offiziellen Link zu allen Angeboten von Datacolor finden Sie unter https://bit.ly/DatacolorSommer. Über Datacolor: Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 65 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Zu den belieferten Branchen gehören die Textil- und Bekleidungsindustrie, Unternehmen mit dem Schwerpunkt Farbe und Beschichtungen, die Automobilindustrie, Unternehmen aus dem Bereich Kunststoffe, Mikroskopie, Fotografie und Video. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com. Anhang Größe Sommerangebote_DE_1200x630.jpg 633.12 KB Über StickyIdeas Komplettes Benutzerprofil betrachten