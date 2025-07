Startseite Die Gewinner der Leserwahl BESTER AUTOHOF 2025 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-08 10:57. Leserwahl BESTER AUTOHOF 2025 - die Gewinner stehen fest. München, 4. Juli 2025 - Bereits zum vierten Mal konnten von September 2024 bis 15. Mai 2025 die Teilnehmenden der Leser- und Expertenwahl BESTER AUTOHOF ihre Stimme abgeben und die besten Autohöfe Deutschlands küren. Die Auszeichnungen wurden in fünf Kategorien vergeben. Die Auswahl der Preisträger erfolgte durch die Leser der Publikationen AUTOHOF GUIDE und UNTERWEGS auf der Autobahn, unterstützt vom Fahrerclub MAN TRUCKER'S WORLD. An der Wahl beteiligten sich auch Geschäfts- und Urlaubsreisende, die bundesweit auf den Autohöfen eine erholsame Rast eingelegt haben. Die Leserwahl BESTER AUTOHOF würdigt das herausragende Engagement der Autohöfe, die sich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für das Wohl der Reisenden einsetzen. Bei der vierten Auflage standen über 230 Autohöfe zur Auswahl. Bewertet wurden persönliche Erfahrungen in folgenden fünf Kategorien: Gastronomie, Service, Sicheres Parken, Preis/Leistung sowie Innovation/Nachhaltigkeit. Die feierliche Preisverleihung fand am 2. Juli 2025 im MAN Truck Forum in München statt. Die Gewinner nahmen dort ihre Awards entgegen, überreicht von Repräsentanten der Partnerunternehmen ALAN Electronics, AllRide (Tollkühn Shoppartner), HUSS-VERLAG, Schlossmacher & Vogt, SONAX und SVG Hessen eG. Weitere Partner der Wahl waren Castrol, Continental, Sonic Equipment, SVG Bundeszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG, Therme Erding und die Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V. (VEDA). Neben den Siegern der fünf Kategorien wurden auch die Lieblingsautohöfe der Leserwahl 2025 für Lkw und Pkw sowie der Autohof mit den meisten Stimmen prämiert. Die Gewinner-Autohöfe der Leserwahl BESTER AUTOHOF 2025 Gastronomie * 1. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen

* 2. Platz | Euro Rastpark Schweitenkirchen

* 3. Platz | Hoyer Autohof Rade Service * 1. Platz | Euro Rastpark Schweitenkirchen

* 2. Platz | Hoyer Autohof Rade

* 3. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen Sicheres Parken * 1. Platz | Hoyer Autohof Rade

* 2. Platz | Hoyer Autohof Soltau

* 3. Platz | SVG Autohof Lohfeldener Rüssel Preis / Leistung * 1. Platz | Autohof Strohofer Geiselwind

* 2. Platz | Hoyer Autohof Rade

* 3. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen Innovation / Nachhaltigkeit * 1. Platz | 24-TOTAL Autohof Bad Rappenau

* 2. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen

* 3. Platz | Autohof Strohofer Geiselwind Lieblingsautohof Pkw * 1. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen

* 2. Platz | Euro Rastpark Schweitenkirchen

* 3. Platz | 24-TOTAL Autohof Bad Rappenau Lieblingsautohof Lkw * 1. Platz | Hoyer Autohof Rade

* 2. Platz | Autohof Strohofer Geiselwind

* 2. Platz | 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen

* 3. Platz | SVG Autohof Lohfeldener Rüssel Gesamtsieger mit den meisten Stimmen 24-TOTAL Autohof Leipzig Flughafen Für weiteres Text- und Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

