Startseite Sparen Sie bis zu 40 % am Prime Day 2025 - Proscenic-Sommerangebote ab nur 89 € Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-08 07:29. Ganz gleich, ob Sie kraftvolle Handstaubsaugerleistung oder eine automatische Reinigungslösung suchen - Proscenic bietet passende Modelle für jedes Bedürfnis und Budget. Erfrischen Sie Ihr Zuhause zum Prime Day mit den beliebten Staubsaugern von Proscenic - bereits ab nur 89 €! Ob täglicher Staub oder gründliche Teppichreinigung: Proscenic sorgt für Sauberkeit und Frische den ganzen Sommer über. Drei Top-Modelle stehen im Mittelpunkt des Angebots - der P11 Ultra, der kabellose P15 sowie der Saugroboter Q8 - alle konzipiert für eine schnellere, effizientere Reinigung. Ganz gleich, ob Sie kraftvolle Handstaubsaugerleistung oder eine automatische Reinigungslösung suchen - Proscenic bietet passende Modelle für jedes Bedürfnis und Budget. Genießen Sie vom 8. bis 11. Juli (MESZ) bis zu 40 % Rabatt auf Amazon. Proscenic veranstaltet vom 3. bis 18. Juli einen Sommerverkauf auf der offiziellen Website. Verwenden Sie den Code SUMMER , um 20?% Rabatt auf alle Geräte zu erhalten. Scrollen Sie nach unten, um mehr zu erfahren. Über Proscenic Gegründet im Jahr 2013, entwickelt Proscenic leistungsstarke und zugleich erschwingliche Reinigungslösungen, die den Alltag spürbar erleichtern. Das Produktsortiment umfasst kabellose Staubsauger sowie Saugroboter, die in über 80 Ländern verkauft werden. Alle Geräte sind mit einer 2-jährigen Garantie ausgestattet - für mehr Sicherheit beim Kauf. Zum Prime Day bietet Proscenic attraktive Rabatte auf seine beliebtesten Modelle - Details finden Sie unten. P11 Ultra Staubsauger: ein Einstiegsmodell für den täglichen Gebrauch Jetzt nur 89?€ (statt 129?€): Der Proscenic P11 Ultra überzeugt mit 4000?Pa Saugleistung in einem kompakten, leichten Design. Ideal für Familien, die eine kraftvolle Reinigung zum attraktiven Preis suchen - ob Staub, Krümel oder Tierhaare: Der P11 Ultra reinigt Hartböden, Teppiche und Polstermöbel mühelos. P15 Staubsauger - Starke Leistung trifft auf lange Laufzeit Der Proscenic P15 (UVP 159?€, jetzt nur 129,59?€) wurde im Juni 2025 eingeführt und bietet eine beeindruckende Saugleistung von 5000?Pa bei einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten. Die überarbeitete Walzenbürste mit Lederstruktur verbessert die Staubaufnahme und reduziert Haarverwicklungen - ideal für die gründliche Reinigung verschiedenster Oberflächen im Haushalt, ganz ohne hohe Kosten. Q8 Saugroboter - Intelligente Reinigung ganz ohne Aufwand Das Topmodell Proscenic Q8 (UVP 174?€, jetzt nur 147,90?€) überzeugt mit präziser 360°-LiDAR-Navigation zur zuverlässigen Hindernisvermeidung. Mit 6000?Pa Saugleistung beseitigt er Staub, Allergene und Tierhaare gründlich. Das 2-in-1-System aus Saugen und Wischen sorgt für eine umfassende Bodenpflege - und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Bonus-Angebot: 20?% Rabatt im offiziellen Proscenic-Store Sie kaufen lieber direkt beim Hersteller? Im offiziellen Proscenic-Onlineshop läuft derzeit eine sommerweite Rabattaktion: Mit dem Code SUMMER erhalten Sie 20?% Rabatt auf alle Komplettgeräte. Dieses exklusive Angebot gilt vom 3. bis 17. Juli (MESZ). Jetzt zum Prime Day bei Proscenic sparen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Proscenic

Herr Minnie Zhang

Shenzhen 1st

511464 Shenzhen

Volksrepublik China fon ..: 84873726

fax ..: 84873726

web ..: http://www.proscenic.com/

email : pr@proscenic.com Sie kaufen lieber direkt beim Hersteller? Im offiziellen Proscenic-Onlineshop läuft derzeit eine sommerweite Rabattaktion: Mit dem Code SUMMER erhalten Sie 20?% Rabatt auf alle Komplettgeräte. Dieses exklusive Angebot gilt vom 3. bis 17. Juli (MESZ). Pressekontakt: Proscenic

Herr Minnie Zhang

Shenzhen 1st

511464 Shenzhen fon ..: 84873726

email : pr@proscenic.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten