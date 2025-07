Startseite Angelsets für den Sommer – Komplettlösungen für entspannte Angeltage Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2025-07-07 17:39. Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen im Sommer ideale Bedingungen bieten, zieht es viele Angler wieder regelmäßig ans Wasser. Gerade in dieser warmen Jahreszeit lohnt sich die Anschaffung eines passenden Angelsets, denn es spart Zeit, bietet alles aus einer Hand und ist oft auf eine bestimmte Angelmethode oder Fischart abgestimmt. Ob man neu einsteigen oder gezielt aufrüsten möchte – für nahezu jede Situation und Zielfischart gibt es das passende Angelset. Von durchdachten Spinnruten-Sets über spezialisierte Raubfisch-Kombinationen bis hin zu kraftvollen Karpfensets: Angelsets bieten eine clevere, oft auch kostengünstige Möglichkeit, um optimal vorbereitet ans Wasser zu gehen. Im umfangreichen Sortiment des Online-Angelshops auf angel-berger.de steht Anglern eine große Auswahl an Angelprodukten und Angelsets zur Verfügung. Angelsets als perfekt abgestimmte Kombinationen für Raubfischangler Ein hochwertiges Beispiel für ein professionelles Raubfisch-Angelset ist das Wild Devil Baits Baitcast Combo Baitcaster Set. Diese Kombination wurde gezielt für das Angeln mit Jerkbaits zusammengestellt und überzeugt durch ihre kraftvolle, zweiteilige 40T-Carbon-Rute mit enormem Rückgrat – ideal, um große Räuber sicher zu landen. Gleichzeitig bleibt die Angelrute sensibel genug, um auch feinste Bisse zuverlässig zu übertragen. Ergänzt wird sie durch eine präzise arbeitende Baitcast-Rolle mit High-Speed-Übersetzung, 18+1 Edelstahlkugellagern und Magnetbremse. Die Angelrolle punktet mit einem ruhigen Lauf und hoher Belastbarkeit – genau das, was beim aktiven Jerken gefordert ist. Im Angelset enthalten ist neben der Angelrute und Angelrolle auch eine geflochtene 8-fach Angelschnur mit 135 Metern Lauflänge sowie ein Wild Devil Baits Tail Bait samt Titan-Vorfach – perfekt, um direkt loszulegen. Durch diese durchdachte Zusammenstellung ist das Angelset besonders für Raubfischangler geeignet, die gezielt und effektiv mit Jerkbaits auf Hecht & Co. fischen möchten. Dank ergonomischem Rollenhalter, optimaler Länge von 1,95 Metern und einem praxisgerechten Wurfgewicht von bis zu 120 Gramm ist dieses Angelset sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene interessant. Ein weiteres praxisnahes Komplettpaket ist das Angel Berger Spinset mit Kunstködersortiment. Diese Angelset-Lösung wurde für das Spinnfischen auf Forelle, Barsch, Hecht und Zander konzipiert. Die teleskopierbare Angelrute mit einer Länge von 2,10 Metern und einem Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm ist mit nur 56 Zentimetern Transportmaß äußerst kompakt und eignet sich besonders gut für mobile Angler. Die robuste Rolle inklusive 0,25 Millimeter Spezial-Line ist bereits einsatzbereit montiert. Highlight des Angelsets ist das enthaltene Kunstködersortiment mit fünf verschiedenen Spinnern – ideal für das schnelle Wechseln der Köder am Wasser. Eine durchdachte Kombination für leichte bis mittlere Raubfischangelei. Angelsets mit spezialisierter Ausrüstung für die Karpfenangelei Nicht weniger durchdacht ist das Angel Berger Karpfenset, das gezielt für den Einsatz auf Karpfen zusammengestellt wurde. Mit einer robusten Teleskoprute von 3,60 Metern Länge und einem Wurfgewicht von bis zu 150 Gramm bietet dieses Angelset genügend Kraftreserven für den Drill auch großer Fische. Die dazugehörige Freilaufrolle punktet durch ihre stabile Konstruktion, Anti-Vibro-System und eine große Schnurfassung von bis zu 300 Metern bei 0,30 Millimetern Durchmesser – perfekt für weite Würfe und lange Distanzen. Abgerundet wird das Angelset durch umfangreiches Zubehör, darunter eine 300 Meter lange Karpfenschnur, eine Boilienadel, Bleie, Stopper, Rig und weiteres nützliches Kleinteilzubehör. Dieses Angelset vereint hochwertige Komponenten mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis – ideal für Angler, die sich beim gezielten Karpfenangeln auf zuverlässiges Material verlassen möchten. Dank der langjährigen Erfahrung von Angel Berger in der Zusammenstellung praxisgerechter Angelsets ist dieses Komplettpaket eine sinnvolle Lösung für ambitionierte Karpfenangler und solche, die es werden wollen. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelsets.htm Kurzprofil:

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Angelsport ist Angelsport Berger ein zuverlässiger Fachhändler. Der Angel-Onlineshop angel-berger.de bietet Angelausrüstung wie Angelruten, Angelrollen, Angelschnur, Futtermittel und Köder an. Auch Zubehör von namhaften Herstellern und Eigenmarken sind erhältlich. De Angelprodukte können gezielt nach Zielfisch ausgewählt werden. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

