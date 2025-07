Die US-Importnachfrage beim Kupfer ist groß. Dies sorgt für schrumpfende Lager an der LME und der SHFE (Shanghai).

Zu sehen ist die aktuelle Kupferknappheit auch daran, dass die Kassapreise an der LME (London Metal Exchange) höher als die Terminpreise sind. Das könnte sich ändern. Kupferkäufer müssen bei heutigen Käufen tiefer in die Tasche greifen, denn aufgrund der physischen Knappheit müssen sie sich am Spotmarkt bedienen. Zukünftige Handelsabkommen und das weitere Zollgeschehen dürften sich beim Kupferpreis auswirken. Andererseits haben die Kupferbestände an der Comex (New York Commodities Exchange) zugenommen, was wiederum weniger für Knappheit, sondern für Marktverschiebungen spricht.

Die International Copper Study Group geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2025 ein Angebotsüberschuss vorliegen wird. Im März und im April 2025 war ein Angebotsdefizit zu verzeichnen. Solange aufgrund von drohenden US-Zöllen die USA weiter Kupfer stark nachfragen, sollten sich die Lager aber verringern. Und Kupfer sollte aufgrund des Booms bei der Energiewende, bei der künstlichen Intelligenz und bei der Elektromobilität auch und besonders in der Zukunft stark nachgefragt werden. Denn nach Silber ist Kupfer der beste elektrische Leiter. Mehr als die Hälfte des Kupfers wird von der Elektrotechnik und Energiebranche verschlungen. Viele Länder, nicht nur China und die USA, investieren massiv in die Erneuerung von Stromnetzen. Dass der Klimawandel und die damit immer öfter in Erscheinung tretenden Hitzewellen zu Problemen im Stromnetz führen können, sieht man aktuell in Italien. Dort kam es zu massiven Stromausfällen. Der Grund waren hohe Temperaturen und die Nutzung von Klimaanlagen. Da allgemein mit einem steigenden Kupferbedarf gerechnet wird, sollten Unternehmen mit Kupfer auf das richtige Pferd setzen.

Im Bereich Kupfer verfügt Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals... - über aussichtsreiche Projekte in Chile und Argentinien, diese enthalten Kupfer und Gold. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Die Arizona Sonoran Copper Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonora... - kümmert sich unter anderem um das Cactus-Projekt in Arizona. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) sowie die Infrastruktur sind bestens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-co... -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

