Startseite VIDEO.TAXI erweitert Liveübersetzung auf 116 Sprachen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-07 11:27. VIDEO.TAXI macht Events barrierefrei und verständlich. Ab sofort können Livestreams, Meetings und hybride Veranstaltungen live in 116 Sprachen und zahlreichen Varianten übersetzt werden. Der DSGVO-konforme Service auf VIDEO.TAXI bietet KI-basierte Transkriptionen, Untertitelung in Originalsprache und Übersetzungen, sowie einen neuen Dienst: Live Notes. Damit erfüllt er auch die Anforderungen des EU-Accessibility-Acts. VIDEO.TAXI hat sein Leistungsportfolio deutlich erweitert. Ab sofort ermöglicht die Lösung Live-Übersetzungen in 116 Sprachen, darunter auch fein differenzierte Varianten wie Deutsch für Deutschland, Österreich und die Schweiz, 13 Versionen von Englisch oder 22 Versionen von Spanisch. So können Veranstalter ihre Inhalte präzise auf regionale Bedürfnisse abstimmen. Neben präziser Echtzeit-Übersetzung bietet VIDEO.TAXI automatische Transkriptionen, die sämtliche Inhalte dauerhaft verfügbar und auswertbar machen. Auf dieser Basis können Unternehmen Datenanalysen durchführen oder neue Textversionen für Social Media, Newsletter oder Archive erstellen. Ein entscheidender Vorteil: Durch die Untertitelung in der Originalsprache und die Übersetzung leisten Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit. Mit Inkrafttreten des EU-Accessibility-Acts sind Betreiber von Online-Shops und Unternehmen ab zwei Millionen Euro Umsatz verpflichtet, digitale Inhalte barrierefrei bereitzustellen. VIDEO.TAXI erfüllt diese Anforderung nahtlos. Das Customizable-Vokabular sorgt außerdem dafür, dass Fachbegriffe und Rednernamen zuverlässig erkannt und korrekt übertragen werden. Die Ausgabe der Übersetzungen erfolgt flexibel als Text auf Smartphones, LED-Wänden oder Beamern oder als Audiospur, wahlweise über mobile Endgeräte oder professionelle Headsets. Ein besonderes Highlight ist die Funktion "Live Notes". Sie liefert Späterkommenden oder Multitaskern kurze, laufend aktualisierte Zusammenfassungen der letzten Minuten, damit niemand den Anschluss verliert. VIDEO.TAXI wird DSGVO-konform betrieben und ist nach ISO 27001 zertifiziert. Damit erfüllt der Service höchste Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit und barrierefreie Kommunikation. Mit dieser Innovation unterstützt VIDEO.TAXI Eventmanager dabei, Reichweite, Verständlichkeit und gesetzliche Compliance professionell zu verbinden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TV1 GmbH

Herr Michael Westphal

Betastrasse 9a

D-85774 Unterföhring

Deutschland fon ..: 017619605701

web ..: https://www.video.taxi

email : m.westphal@tv1.eu VIDEO.TAXI ist eine leistungsstarke Plattform für Livestreaming, Videomanagement und barrierefreie Kommunikation. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, Inhalte sicher, einfach und professionell online zu übertragen. Mit VIDEO.TAXI können Livestreams, Webinare und On-Demand-Videos ohne komplizierte Technik und ohne zusätzliche Software hochgeladen, verwaltet und weltweit ausgespielt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Live-Übersetzung und Untertitelung in bis zu 116 Sprachen. Hierbei stehen differenzierte Sprachvarianten - etwa 13 Versionen von Englisch oder spezifische Formen des Deutschen für Deutschland, Österreich und die Schweiz - zur Verfügung. Zusätzlich sorgt das Customizable-Vokabular dafür, dass Fachbegriffe und Rednernamen präzise erkannt und korrekt wiedergegeben werden. Die Plattform bietet automatische Transkription, sodass Inhalte dauerhaft verfügbar und auswertbar sind. Auf Basis dieser Transkriptionen können Unternehmen umfassende Datenanalysen erstellen oder neue Textfassungen für Social Media, Newsletter oder die Archivierung generieren. Mit der innovativen Funktion "Live Notes" erhalten Teilnehmer kurze, laufend aktualisierte Zusammenfassungen - ideal für Multitasker oder Späterkommende. VIDEO.TAXI erfüllt höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit. Der gesamte Service ist DSGVO-konform und nach ISO?27001 zertifiziert. Alle Inhalte werden ausschließlich auf Servern in Deutschland verarbeitet und gespeichert. Neben dem Livestreaming und der Übersetzungslösung bietet video.taxi umfassende Möglichkeiten für die Einbettung auf eigenen Websites, die Monetarisierung von Inhalten, individuelle Branding-Optionen und die einfache Integration in bestehende Plattformen. Damit ist VIDEO.TAXI der verlässliche Partner für Unternehmen, Eventagenturen, Bildungseinrichtungen und die öffentliche Hand, wenn es um innovative, barrierefreie Videokommunikation auf höchstem Niveau geht. Weitere Informationen finden Sie unter www.video.taxi. Pressekontakt: TV1 GmbH

