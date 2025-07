Startseite Energy Plug Technologies und SEETEL New Energy verstärken strategische Allianz mit exklusiven Rechten für Kanada und Expansion a Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-07 11:16. Vancouver, British Columbia - 7. Juli 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) (Energy Plug) und SEETEL New Energy Co., Ltd. (SEETEL), ein führender taiwanesischer Anbieter von Energiespeicherlösungen, gaben heute eine bedeutende strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält Energy Plug die exklusiven Rechte für den Vertrieb und die Vermarktung der fortschrittlichen Energiespeichersysteme von SEETEL unter der gemeinsamen Marke MBT-SEETEL in Kanada, wobei auch die Expansion in die Vereinigten Staaten, Mexiko und Lateinamerika geplant ist. Strategische Eckdaten: - Exklusive Vertriebsrechte für Kanada: Energy Plug verfügt über die exklusiven Rechte, die in Taiwan hergestellten Produkte von SEETEL in Kanada zu vertreiben.

- Gezielte Expansion auf dem amerikanischen Kontinent: Die Lösungen sollen in den USA, Mexiko und Lateinamerika für kritische Infrastrukturanforderungen eingesetzt werden.

- Garantierte kanadische Kapazität: 1 GWh pro Jahr für die kanadischen Märkte gesichert.

- Unterstützung auf globaler Ebene: Börsennotiertes Unternehmen in Taiwan mit Unterstützung durch den öffentlichen Kapitalmarkt und globale institutionelle Anleger.

- Strategische Anwendungen: Hochleistungs-Energiespeicher für Rechenzentren, Verteidigung und Netzstabilität. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit treffen über Malahat Battery Technologies Corp. (MBT), ein Joint Venture, das mehrheitlich (51 %) von der Malahat First Nation und zu 49 % von Energy Plug gehalten wird, indigene Führungskompetenz und globale Energieexpertise zusammen, um nachhaltige, sichere und skalierbare Energiespeicherlösungen bereitzustellen. Das Ziel von MBT, das seinen Hauptsitz in Malahat (British Columbia) hat, besteht darin, sich als Eckpfeiler für die wirtschaftliche Emanzipation und Energiesouveränität indigener Völker zu positionieren. SEETELs Tochtergesellschaft Aurosi Precision in Taichung (Taiwan) verfügt über eine robuste Produktionskapazität von 3 GWh pro Jahr für Batteriemodule und -schränke. Im Rahmen der Vereinbarung wird SEETEL jährlich 1 GWh exklusiv für den Einsatz in Kanada bereitstellen. Zu den Aktionären des Unternehmens gehören weltweit führende Unternehmen wie ACER und Chailease Holding (der führende unabhängige Stromerzeuger in Taiwan), was SEETELs starken finanziellen und institutionellen Rückhalt unterstreicht. Über SEETEL New Energy. SEETEL wurde 2017 gegründet und ist ein vertikal integriertes Energietechnologieunternehmen, das End-to-End-Dienstleistungen anbietet - von der Entwicklung von Batteriemodulen über die schlüsselfertige EPC-Lieferung bis hin zu langfristigen Betriebs- und Wartungsarbeiten und der Netzbeteiligung. Die firmeneigene GridLink EMS-Plattform bietet Echtzeit-Analysen, strategische Auslieferung und Lastausgleich und ermöglicht den Zugang zu Zusatzleistungen wie der Frequenzregelung. SEETEL arbeitet mit Schneider Electric zusammen und integriert seine Technologien in EcoStruxureTM, Modicon-Steuerungen, PowerLogic-Zähler und moderne SCADA-Systeme. Die Energiespeichersysteme des Unternehmens genießen das Vertrauen globaler Hersteller und Integratoren von Energieversorgungsunternehmen, wobei die Anwendungen von kritischen Verteidigungsinfrastrukturen und Hyperscale-Rechenzentren bis hin zu kommunalen Versorgungsnetzen reichen. Strategische Ausrichtung und Marktreichweite. Diese Partnerschaft nimmt Märkte mit hohen Sicherheits- und Bereitschaftsanforderungen ins Visier, wie beispielweise Rechenzentren, nationale Verteidigungseinrichtungen und Versorgungsnetze. Energy Plug und SEETEL befinden sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit Regierungsvertretern und Versorgungsunternehmen in British Columbia und Ontario. Zudem werden Pläne für eine Modulfertigung in Kanada geprüft, um lokale Lieferkettenkapazitäten zu schaffen. Die führende Rolle von SEETEL im Bereich der integrierten, gegen Cyber-Kriminalität abgesicherten Energiespeicherung - unterstützt von Schneider Electric, MOXA und Hitachi Energy - macht diese Allianz zu einem Grundstein für die kanadische Energiesouveränität. Rechenzentren, Verteidigungsinfrastruktureinrichtungen und Versorgungsnetze werden von robusten, lokal unterstützten Lösungen profitieren, so Paul Dickson, CEO von Energy Plug. Über Energy Plug Technologies Corp. Energy Plug Technologies Corp. ist ein führender kanadischer Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Energieversorgungsunternehmen, wobei das Unternehmen Cybersicherheit, Netzstabilität und Wirtschaftsförderung für die indigene Bevölkerung in den Vordergrund stellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyplug.com . Medienkontakt:

+1 (604) 283-1262 Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Die Canadian Securities Exchange und ihre Marktaufsichtsbehörde übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Energy Plug Technologies Corp.

Broderick Gunning

Suite 400 1681 Chestnut Street

V6J 4M6 Vancouver, BC

Kanada email : brodie@energyplug.com

