Startseite Jedes Mal wenn ich sie seh - die neue Single von André Peickert Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-07 10:45. Die sächsische Musikkarriere geht weiter Mit seiner unverkennbaren Stimme und seinen gefühlvollen Melodien, meldet sich André Peickert eindrucksvoll zurück in der Welt des Deutschen Schlagers!

Seine neue Single mit dem gefühlvollen Namen "Jedesmal wenn ich Sie seh…" ist eine Hommage an das Kribbeln des ersten Augenblicks - ein moderner Schlager mit Herz, Tiefe und Ohrwurmgarantie! Ob im Rundfunk, auf der Bühne, privat oder auf der Tanzfläche: Dieser neue Song berührt die Herzen und bleibt im Kopf!

Die neue Single entstand in gewohnter Zusammenarbeit mit dem ErfolgsmusikproduzentenTeam Felix Heldt u. Mike Recilas!

Der Text stammt aus der Feder von Hit-Texter Robin Felder!

Produziert wurde der neue Song im Studio von Felix Heldt in Zusammenarbeit mit Mike Recilas in Nürnberg und im schönen Oberbayern, im Auftrag von AP-MUSIC "Musikproduktion u. Management" und dem Musiklabel StonelandRECORDS aus Muldenstein!

Jedesmal wenn ich Sie seh…" ist ab dem 24.07.2025 auf allen bekannten Download u. Streamingportalen und im MPN erhältlich!

Zudem kann auch über das Label StonelandRECORDS, Promotion u. Bemusterungsmaterial angefordert werden! Produktion /- Veröffentlichungsdaten:

Text u. Musik: Mike Recilas, Robin Felder, Felix Heldt

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produziert von Felix Heldt u. Mike Recilas im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Coverfoto: AP-MUSIC, Chatgpt

Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Label: StonelandRECORDS - LC102323 / GTIN-EAN-PUC: 4068992391274 /

ISRC: DEZC62592606

Veröffentlichungsdatum: 24.07.2025 (digital)

?+© 2025 StonelandRECORDS / AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Kontaktmöglichkeit für weitere Informationen, Auftritts - o. Interviewanfragen unter:Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] u. StonelandRECORDS c/o André Peickert / 06774 Muldestausee / Mobil. 0177/9775241

Mail.music.andre-peickert@web.de/ Website:www.andre-peickert.com

Kontakt auch auf der Facebook-Präsenz unter: André Peickert - Sänger, Liedtexter u. Musikproduzent

