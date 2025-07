Startseite Neue Checklisten für Corporate Benefits jetzt kostenlos verfügbar Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-07-06 13:20. [Wuppertal, 06.07.2025] – Angesichts der wachsenden Nachfrage nach effektiven Corporate Benefits bietet die Wolf® Unternehmensberatung eine Reihe von kostenlosen Checklisten und Arbeitshilfen an, die Unternehmen bei der Auswahl und Umsetzung von Mitarbeitervorteilen unterstützen. Diese Materialien sind ab sofort auf unserer Website erhältlich und bieten wertvolle Entscheidungshilfen, Ideen sowie praxisnahe Beispiele und Muster. In einer Zeit, in der die Bindung von Mitarbeitenden und die Attraktivität als Arbeitgeber entscheidend für den Unternehmenserfolg sind, werden Corporate Benefits zunehmend wichtiger. „Benefits sind Zuwendungen von Arbeitgebern, die der gesamten Belegschaft oder einem bestimmten Teil davon ohne Gegenleistung angeboten werden“, erklärt CEO Gunther Wolf. „Diese Leistungen tragen nicht nur zur Mitarbeiterbindung und Motivation bei, sondern stärken auch die Arbeitgebermarke.“ Manche Arbeitgeber scheinen zurzeit zu versuchen, sich mit ihren Benefits gegenseitig zu übertreffen. Besonders nette und sozial eingestellte Menschen aus dem Personalmanagement überschütten die Mitarbeitenden geradezu mit Benefits. Denn sie tun den Mitarbeitenden einfach gern etwas Gutes. Manche Personal- und Unternehmensleitungen betrachten dies mit zunehmender Sorge. Denn sie bekommen allmählich das Gefühl, dass es dabei immer neue, immer innovativere und immer vielfältigere Benefits sein müssen. Die neuen Benefit-Checklisten umfassen unter anderem zwei wertvolle Arbeitshilfen für Praktiker des Personalmanagements: - Die besten Benefits bewerten und auswählen: Ein praktisches Werkzeug zur Identifikation kosteneffizienter Benefits mit nachhaltigen positiven Effekten. Unternehmen können die Wirtschaftlichkeit verschiedener Angebote bewerten und vergleichen. - Strategischer Nutzen von Benefitprogrammen: Die Checklisten beleuchten die drei Hauptziele von Arbeitgebern, die durch Corporate Benefits erreicht werden können: Personalerhalt, Unternehmens­erfolg und Arbeitgeberattraktivität. Zusätzlich werden sowohl „harte Benefits“ als auch „weiche Benefits“ in Betracht gezogen. Während erstere quantifizierbar sind, bieten letztere, wie ein harmonisches Teamklima oder eine mitarbeiterzentrierte Unternehmenskultur, oft hohe positive Effekte bei geringen Kosten. „Unsere Checklisten und Arbeitshilfen sind nicht nur theoretische Konzepte, sondern basieren auf praktischen Erfahrungen“, so Annika Abbing, Expertin für Arbeitgeberattraktivität. „Wir freuen uns, Unternehmen in dieser wichtigen Angelegenheit unterstützen zu können.“ Die Checklisten sind ab sofort kostenlos auf der Website der Wolf® Unternehmensberatung zum kostenfreien Download verfügbar. Das Abonnieren eines Newsletters oder die Angabe von Kontaktdaten ist wie bei allen Checklisten der Wolf® Unternehmensberatung nicht erforderlich. Über Wolf® Unternehmensberatung:

WOLF® Unternehmensberatung ? Schulung ? Umsetzung bietet Unternehmen hoch professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Umsetzung, Training, Seminar, Moderation, Coaching, Vortrag und Interim Management. Von unseren Erfahrungen in Unternehmensberatung, Schulung und Umsetzung profitieren Leitende, Führungskräfte und deren Mitarbeiter. I.O. Group® Wolf®

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de Über Gunther Wolf Komplettes Benutzerprofil betrachten