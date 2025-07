Startseite Spielplätze Mainz - Isabell Rahms für kinderfreundliche Stadtteile Pressetext verfasst von ISRahms am So, 2025-07-06 11:44. Mehr Raum für Kinder: Für moderne und sichere Spielplätze in Mainz

https://isabell-rahms.de/kinder-kita-spielplaetze/mehr-raum-fuer-kinder-... Kinder brauchen Platz zum Entdecken, Toben und Zusammensein – deshalb setze ich mich besonders für den Ausbau und die Qualität der Spielplätze in Mainz ein. In vielen Stadtteilen fehlen moderne, kindgerechte u Flächen, die zum Spielen einladen. Dabei sind attraktive Spielplätze ein wesentlicher Bestandteil einer familienfreundlichen Stadt Mainz.

Spielplätze sind weit mehr als Orte mit Rutsche und Schaukel – sie sind Treffpunkte für Familien, Orte der Begegnung und Teil moderner Stadtentwicklung. Unser Ziel muss es sein, dass jede Familie in Mainz einen gepflegten, sicheren und vielfältigen Spielplatz in der Nähe hat. Besonders in dicht besiedelten Stadtteilen wie der Altstadt oder der Neustadt ist das dringend notwendig. Neben dem Erhalt bestehender Anlagen braucht es auch kreative Neubauten: mit Wasser- und Schattenzonen für heiße Sommertage, altersgerechten Angeboten, naturnahen Flächen und sicheren Aufenthaltsbereichen für Eltern. Auch generationenübergreifende Orte zum Spielen und Begegnen verdienen mehr Aufmerksamkeit. Das gehört für mich genauso zur Kinderbetreuung in Mainz wie verlässliche Betreuung für Kinder in der Kita Mainz. Denn wer Mainz als familienfreundlich gestalten will, muss die Spielplätze ernst nehmen – als Teil eines kindgerechten Alltags, in dem Kinder frei und sicher spielen können. Auch als CDU Mainz betonen wir: Kinderfreundliche Quartiere und wohnortnahe Spielräume sind elementar. Ich werde mich dafür einsetzen, dass kein Kind in Mainz auf einen Spielplatz verzichten muss – und dass aus Spielraum Lebensraum wird. Zu meiner Homepage: https://isabell-rahms.de/ Über ISRahms Homepage

