Startseite d.velop DMS: Effiziente Dokumentenverwaltung digital gedacht Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-07-06 08:50. d.velop DMS digitalisiert Dokumentenprozesse, integriert sich nahtlos in bestehende Systeme und sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit im Arbeitsalltag. Effiziente Dokumentenverwaltung als Schlüssel zur digitalen Transformation Das d.velop Dokumentenmanagementsystem (DMS) bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung zur strukturierten, digitalen Verwaltung aller geschäftsrelevanten Dokumente. Von der automatisierten Ablage über intelligente Suchfunktionen bis hin zu Compliance-konformer Archivierung - d.velop DMS schafft Ordnung, Transparenz und Effizienz in einem zunehmend datengetriebenen Arbeitsumfeld. Zentralisierung von Informationen und Prozessen Eine der größten Stärken des d.velop DMS liegt in der Fähigkeit, Informationen aus unterschiedlichen Quellen in einem zentralen digitalen Archiv zusammenzuführen. Egal ob E-Mails, eingescannte Papierdokumente, Office-Dateien oder ERP-bezogene Belege: Alle Dokumente werden automatisiert oder manuell in kontextbezogene Aktenstrukturen eingeordnet und stehen berechtigten Mitarbeitenden jederzeit standortübergreifend zur Verfügung. Rechtskonforme Archivierung und DSGVO-Absicherung Das System erfüllt höchste Anforderungen an gesetzeskonforme Archivierung - insbesondere im Hinblick auf GoBD, DSGVO und branchenspezifische Compliance-Vorgaben. Revisionssicherheit, Aufbewahrungsfristen und Löschkonzepte sind standardmäßig integriert und lassen sich flexibel anpassen. Damit bietet d.velop DMS Unternehmen eine verlässliche Basis für rechtssichere Dokumentenprozesse. Nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften Das d.velop Dokumentenmanagementsysstem lässt sich problemlos in gängige ERP-, CRM- und Office-Systeme integrieren. Die enge Anbindung ermöglicht es, Dokumente direkt aus bekannten Oberflächen wie Microsoft 365, SAP oder Salesforce zu erstellen, zu speichern und abzurufen. Diese nahtlose Verzahnung reduziert Medienbrüche, spart Zeit und minimiert Fehlerquellen im Arbeitsalltag. Automatisierte Workflows und digitale Akten Neben der reinen Dokumentenablage bietet das System umfangreiche Workflow-Funktionen. Genehmigungsprozesse, Freigaben, Rechnungsprüfungen oder Vertragslaufzeiten können automatisiert überwacht und gesteuert werden. Digitale Akten - wie Personal-, Vertrags- oder Lieferantenakten - ermöglichen eine strukturierte Ablage und beschleunigen den Zugriff auf relevante Informationen erheblich. Mobiles Arbeiten mit maximaler Sicherheit Mit d.velop DMS ist standortunabhängiges Arbeiten problemlos möglich. Dank mobiler Apps und Webzugang können Mitarbeitende jederzeit auf benötigte Dokumente zugreifen - auch unterwegs. Gleichzeitig sorgen rollenbasierte Zugriffskonzepte, Verschlüsselungstechnologien und Protokollierungsfunktionen für ein Höchstmaß an Datensicherheit. Nutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Bedienung Ein wesentliches Merkmal des d.velop DMS ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Die intuitive Navigation, intelligente Suchfunktion (inkl. Volltextsuche) und individuell anpassbare Dashboards ermöglichen eine schnelle Einarbeitung und hohe Nutzerakzeptanz. Auch technisch weniger versierte Mitarbeitende profitieren von der klaren Struktur und einfachen Bedienbarkeit. Skalierbarkeit und branchenspezifische Lösungen Das d.velop DMS ist skalierbar und wächst mit den Anforderungen eines Unternehmens. Sowohl kleine Betriebe als auch Konzerne können das System passgenau einsetzen. Darüber hinaus bietet d.velop branchenspezifische Templates und Erweiterungen, z.?B. für das Gesundheitswesen, die öffentliche Verwaltung oder den Bildungssektor - mit Prozessen, die exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle und zunehmender Informationsflut ist ein effizientes Dokumentenmanagement kein "Nice to have", sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Unternehmen, die auf d.velop DMS setzen, stärken ihre Prozesssicherheit, verbessern ihre Reaktionsgeschwindigkeit und schaffen die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen - ein klarer Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Anna Jacobs

