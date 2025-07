Startseite Wahl zum Oberbürgermeister in Potsdam: Bernd Blase tritt als Einzelbewerber an - News Tagesspiegel - Pressetext verfasst von berndblase am Sa, 2025-07-05 18:53. Der parteilose Einzelbewerber will mehr Bürgerbeteiligung und eine „herausragende Bürokratie“. Noch fehlen dem 61-Jährigen ausreichend Unterschriften von Unterstützern. Der 61-jährige Bernd Blase bewirbt sich um eine Kandidatur als Oberbürgermeister in Potsdam. Der Coach, Unternehmensberater und freischaffende Künstler will als parteiloser Einzelbewerber antreten. Der 61-Jährige sagt, Potsdam brauche „mehr Leidenschaft, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Dialoge, mehr aufeinander zugehen und eine herausragende Bürokratie, die im Länderwettbewerb zu den Besten zählt“. Der in Bünde in Ostwestfalen geborene Blase sammelt derzeit noch die notwendigen Unterstützerunterschriften, damit seine Kandidatur zugelassen wird. 112 gültige Unterschriften sind notwendig. Die Wahl findet am 21. September statt. Wahlvorschläge müssen bis zum 17. Juli eingereicht werden. Mehr Informationen: https://www.facebook.com/SBWberndblase?locale=de_DE

YouTube Videotagebuch:

https://www.youtube.com/watch?v=BKusuYuXb38

https://www.youtube.com/shorts/7VGMC_sSsuM

https://www.youtube.com/shorts/Sc6mN39jcHE Meine Schwerpunkte:

Kultur leben & fördern

Bürgerbeteiligung mit echten Stimmen

Bezahlbares Wohnen neu gestalten

Bildung mit Perspektive

Nachhaltiger Verkehr & Mobilität

Verwaltung, Menschen für Menschen

Soziale Gerechtigkeit & Teilhabe Ich benötige ihre Unterschrift bis zum 16 Juli 2025 im Wahlbüro, damit ich zur Wahl zugelassen werde. Es sind 112 Unterschriften notwendig.

Hegelallee 6-10, Raum 121. Unterschriftszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr Kontaktieren Sie mich persönlich: Bernd Blase

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

Bürgertelefon: 0331 58505514

info@berndblase.de - APP: Bernd Blase Coaching