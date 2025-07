Startseite Frei und Grenzenlos – Wo Ideen wachsen und Visionen Wirklichkeit werden Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2025-07-05 05:17. Willkommen auf freiundgrenzenlos.de, der Plattform für alle, die mehr vom Leben erwarten. Für alle, die den Mut haben, eigene Wege zu gehen. Für alle, die wissen, dass Kreativität keine Grenzen kennt. Hier findest du Inspiration, Wissen und Angebote, die dich unterstützen, dein Potenzial zu entfalten – in deinem Tempo und auf deine Weise. Ob du ein Herzensprojekt verwirklichen möchtest, dein Leben neu gestalten willst oder einfach neugierig bist auf das, was hinter dem Horizont wartet – freiundgrenzenlos.de begleitet dich Schritt für Schritt. Was dich hier erwartet

Geschichten, die bewegen

Lass dich von Erzählungen berühren, die das Leben in all seinen Facetten zeigen. Ob fantastische Abenteuer, tiefgründige Märchen oder mutmachende Lebensgeschichten – jede Zeile ist eine Einladung, über den Tellerrand zu blicken. Kreatives Schreiben & Selfpublishing

Erfahre, wie du deine eigenen Texte professionell veröffentlichst – von der ersten Idee bis zum fertigen Buch. Du erhältst wertvolle Tipps rund ums Schreiben, Gestalten und Vermarkten. Damit deine Botschaft Menschen erreicht.

Chatte mit mir, wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst – ich begleite dich gerne persönlich auf deinem Weg zum eigenen Buch. Gemeinsam finden wir Lösungen, die zu dir passen, und bringen deine Geschichte dorthin, wo sie hingehört: zu den Leserinnen und Lesern, die sie begeistert. Digitale Produkte & Inspirationen

Entdecke digitale Werke, eBooks und Materialien, die dir den Alltag erleichtern und deine Kreativität beflügeln. Ob für dein Business, deine persönliche Weiterentwicklung oder als Geschenk für andere – hier wirst du fündig. Freiheit leben

„Frei und grenzenlos“ bedeutet, sich von alten Mustern zu lösen und den Mut zu haben, Neues auszuprobieren. Ganz gleich, wo du heute stehst: Diese Seite soll dich ermutigen, an deine Kraft zu glauben – und deine eigene Vision vom Leben zu verwirklichen. Dein virtueller Marktplatz

Im integrierten Shop findest du ausgewählte Produkte, die mit Sorgfalt und Liebe entwickelt wurden:

Inspirierende eBooks und Ratgeber

Exklusive Geschichten und Lesestoff zum Download Alle Produkte kannst du unkompliziert digital erwerben – sicher, schnell und bequem. Warum „Frei und Grenzenlos“?

Weil wir heute mehr denn je Freiheit brauchen – im Denken, Fühlen und Handeln. Diese Webseite ist ein Ort, an dem alles möglich ist. Ein Raum für Träume, Experimente und echte Veränderung. Hier findest du:

Expertise aus vielen Jahren Erfahrung im kreativen Arbeiten und Publizieren

Eine wachsende Community von Menschen, die sich gegenseitig inspirieren

Inhalte, die aus Leidenschaft und Überzeugung entstehen Komm ins Gespräch!

Du hast Fragen, Anregungen oder ein Anliegen? Zögere nicht – ich freue mich, von dir zu hören. Nutze das Kontaktformular oder den Chat auf der Seite und melde dich jederzeit. Hier geht’s los www.freiundgrenzenlos.de Lass uns gemeinsam Wege finden, wie auch du dein Leben frei und grenzenlos gestalten kannst. Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

