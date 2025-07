Rheinkreuzfahrt nach Straßburg – stilvolle Auszeit auf dem Wasser

Wenn man viel zu tun hat und mal eine Pause braucht, ist eine kurze Reise eine gute Idee. Eine kurze Reise, die als Kurzkreuzfahrt durchgeführt wird, ist eine tolle Möglichkeit, mal Pause zu machen und gleichzeitig Neues zu sehen. Der Rhein zum Beispiel ist wirklich beeindruckend. Er schlängelt sich durch eine reizvolle Landschaft mit Weinbergen und Weltkulturerbe sowie historischen Städten. Außerdem können sich die Reisenden auf einer Rheinkreuzfahrt auch auf die modernen Annehmlichkeiten an Bord freuen. So ist eine Rheinkreuzfahrt eine wirklich gute Möglichkeit, sich zu erholen und gleichzeitig viel zu entdecken. Die fünftägige "Phoenix Rhein Kurzkreuzfahrt – Rhein bis Straßburg" ist ein perfektes Beispiel für eine abwechslungsreiche Rheinkreuzfahrt. Bei dieser Rheinkreuzfahrt erwarten die Reisenden interessante Stopps mit kulturellen Höhepunkten, während sie ganz bequem den Fluss entlang reisen. Beim Kreuzfahrtspezialisten rivers2oceans-kreuzfahrten.de sind viele Angebote für diese und weitere Kreuzfahrten auf dem Rhein zu finden.

Rheinkreuzfahrt mit Höhepunkt Straßburg und Rückweg über Koblenz

Der Startpunkt dieser Rheinkreuzfahrt ist Köln, wo die Einschiffung auf die MS Alisa am frühen Nachmittag erfolgt. Kurz darauf beginnt die Flusskreuzfahrt rheinabwärts – mit der Passage von Bonn, vorbei an abwechslungsreichen Uferlandschaften. Der zweite Tag der Rheinkreuzfahrt bringt mit Worms und Mannheim gleich zwei geschichtsträchtige Stationen: Während Worms mit seinem romanischen Dom und der Lutherstätte ein bedeutender Ort der Reformationsgeschichte ist, empfängt Mannheim die Reisenden mit dem weitläufigen Barockschloss und seinem bekannten Gitterstraßennetz. Beide Stopps sind kurz, ermöglichen aber einen Eindruck von der jeweiligen Stadt – ideal für eine kurze Pause vom Alltag. Der dritte Tag der Rheinkreuzfahrt ist ganz dem Höhepunkt dieser Route gewidmet: dem langen Aufenthalt in Kehl, dem deutschen Nachbarort von Straßburg. Die Rheinpromenade in Kehl liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt; von dort ist das französische Straßburg bequem erreichbar – etwa per Tram oder auf einem Ausflug. Straßburg selbst begeistert mit seinem zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden historischen Stadtkern, dem Straßburger Münster und dem malerischen Viertel „La Petite France“. Dieser Aufenthalt bietet ausgiebig Gelegenheit, zwischen elsässischer Lebensart und deutscher Gastfreundschaft zu flanieren. Am vierten Tag der Rheinkreuzfahrt stehen Mainz und Koblenz auf dem Plan – zwei Städte, die ebenso durch ihre Lage wie durch ihre Kultur beeindrucken. Mainz bietet mit dem Dom und dem Gutenberg-Museum einen Blick in die Vergangenheit, während Koblenz am Zusammenfluss von Rhein und Mosel den idealen Schlusspunkt einer facettenreichen Reise entlang des Rheins bildet. Dazwischen liegt noch die Passage der Loreley und des Mittelrheins – landschaftliche Höhepunkte mit steilen Weinbergen und mittelalterlichen Burgruinen.

Rheinkreuzfahrt an Bord der MS Alisa – Komfort trifft auf Kulinarik

Die MS Alisa ist ein modernes First-Class-Flussschiff, das mit seiner Ausstattung und dem zuvorkommenden Service ein stilvolles Ambiente für diese Rhein-Kreuzfahrt bietet. Die Kabinen sind komfortabel eingerichtet und bieten SAT-TV, Klimaanlage sowie ein durchdachtes Design, um ein angenehmes Wohngefühl auf dem Wasser zu gewährleisten. Auch kulinarisch überzeugt das Schiff während dieser Rheinkreuzfahrt: Vom reichhaltigen Frühstück über das mehrgängige Mittags- und Abendmenü bis hin zum Mitternachtssnack erleben die Gäste hochwertige europäische Küche. Die Mahlzeiten werden am Platz serviert, begleitet von einem freundlichen und aufmerksamen Serviceteam. Das kulinarische Erlebnis wird durch einen Willkommenscocktail, einen festlichen Kapitänsempfang und ein elegantes Captains Dinner abgerundet. Bei der Planung dieser Rheinkreuzfahrt wurde besonderer Wert auf ein durchdachtes Leistungspaket gelegt. Neben der Vollpension zählen dazu auch das deutschsprachige Phoenix-Reiseleiterteam sowie moderne Audioempfänger für Stadtrundgänge und Ausflüge. Zudem sind ein Reiseführer sowie ein Phoenix-Rucksack als Begleiter für unterwegs enthalten. Die An- und Abreise ist nicht im Reisepreis enthalten, kann aber individuell ergänzt werden. Dies kann per Bahn, mit eigenem PKW samt reserviertem Stellplatz oder durch eine zusätzliche Hotelübernachtung vor oder nach der Kreuzfahrt erfolgen. Diese Rheinkreuzfahrt lässt sich flexibel planen und stilvoll genießen – als kurze Auszeit mit hohem Erholungswert.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Das Unternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist auf die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert. Reisende können aus einem breiten Angebot renommierter Reedereien wählen. Die Webseite des Anbieters stellt eine Fülle an Informationen zu Routen, Leistungen und Schiffen bereit. Mit persönlicher Beratung und individueller Betreuung sorgt das Reisebüro dafür, dass jede Kreuzfahrt zu einem besonderen Erlebnis wird. Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit stehen dabei im Mittelpunkt.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel