Startseite Den Datenschatz heben: COSCOM ECO-System Plattform bringt Altdaten auf neues Digitalisierungsniveau Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-04 09:58. COSCOM hebt das Potenzial historischer Werkzeugdaten - mit Data Blending und ECO-Plattform zur smarten, integrierten Fertigung. Von Insellösungen zur konsistenten Datenbasis für den Shopfloor. Viele Fertigungsunternehmen verfügen über einen über Jahre hinweg aufgebauten Datenschatz - insbesondere im Bereich des Werkzeugmanagements. Doch in der Praxis bleibt das Potenzial dieser Altdaten oft ungenutzt, weil sie in Insellösungen schlummern, inkonsistent vorliegen oder schwer zugänglich sind. COSCOM, Digitalisierungsspezialist für den Shopfloor, bietet mit seiner ECO-Plattform eine leistungsfähige Lösung, um diese Daten zu konsolidieren, aufzubereiten und als Fundament für die nächste Stufe der digitalen Fertigung nutzbar zu machen. Von Brownfield zur Smart Factory - nachhaltig und datenbasiert "Unsere Aufgabe in aktuellen Implementierungsprojekten besteht häufig darin, fragmentierte Werkzeugdaten aus Systemen wie CAD/CAM, Werkzeugvoreinstellung oder Maschinensteuerungen in eine konsistente Datenbasis zu überführen", erklärt Christian Erlinger, Geschäftsführer der COSCOM Computer GmbH. Ziel sei es, bestehende IT-Investitionen und gewachsene Brownfield-Strukturen nicht zu ersetzen, sondern intelligent zu integrieren und weiterzuentwickeln. COSCOM versteht sich dabei als Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Zukunft - mit fundiertem Know-how, einer Vielzahl praxiserprobter Tools und einem tiefen Verständnis für heterogene Datenlandschaften. "Oft fehlt unseren Kunden der klare Überblick über die Qualität und das Potenzial ihrer Altdaten. Genau hier setzen wir mit Analyse, Bewertung und gezieltem Data-Blending an", so Erlinger. Effiziente Migration dank Standard-Importer und Data-Blending-Konzept Mit speziell entwickelten Importern für gängige Systeme wie TDM Systems oder Wintool lassen sich bestehende Werkzeugdaten nahtlos in die COSCOM ECO-Plattform überführen. Darüber hinaus ermöglicht das COSCOM-eigene Data-Blending-Konzept die Zusammenführung verschiedenster Datenquellen - von Datenbanken über Excel-Tabellen bis hin zu XML-Dateien oder ERP-Materialstammdaten. Das Ergebnis: ein konsolidierter, strukturierter Datensatz, der alle relevanten Shopfloor-Prozesse digital unterstützt. "In vielen Fällen entdecken wir zusätzliche, nicht dokumentierte Datenquellen - etwa CAD-Derivate auf CNC-Maschinen oder grafische Tooldaten in CAM-Systemen", berichtet Erlinger. Das Data-Blending-Konzept erlaubt es, solche Informationen nutzbar zu machen und in eine ganzheitliche Datenstruktur zu überführen - quasi als Fitnessprogramm für den Datenbestand. Multi-CAM-fähige Werkzeugdaten : Standardisiert und systemübergreifend nutzbar Gerade im CAD/CAM-Bereich steigt die Komplexität der Werkzeugdaten - insbesondere durch den Einsatz von 3D-Grafiken zur Berechnung präziser Werkzeugbahnen. Mit dem COSCOM TCI-Konzept (Tool Cooperation Interface) lassen sich diese Daten standardisieren und systemübergreifend einsetzen: Ein und derselbe digitale Werkzeugzwilling wird so CAM-System-unabhängig nutzbar - inklusive der systemspezifischen Werkzeugparameter für kollisionsfreie Bahnberechnungen. Fertigungsrealität braucht Multi-CAM-Strategien - COSCOM liefert die Plattform dafür Der Trend zu individuell konfigurierten Bearbeitungszentren führt dazu, dass Fertigungsbetriebe heute häufig speziell abgestimmte CAM-Systeme mit den Maschinen erwerben. Das hat häufig zur Folge, dass unterschiedliche CAM-Systeme parallel eingesetzt werden - die zentrale Werkzeugdatenversorgung wird zur Schlüsselfunktion. COSCOM begegnet dieser Realität mit einer dedizierten Multi-CAM-Strategie, die auf dem TCI-Konzept aufsetzt. Ein Beispiel: Eine DMG-Drehmaschine mit 4-Kanal-Ausstattung wird neu angeschafft. Das bereits im Betrieb befindliche CAM-System unterstützt diese Maschine nicht und es wird ein für diese Anforderung spezialisiertes CAM-System zusätzlich angeschafft. Hier kann das COSCOM-Konzept seine Stärke ausspielen. Die bereits vorhandenen, zentral verwalteten Werkzeugdaten in der COSCOM ECO-Plattform können sofort für die Nutzung im neuen CAM-System aufbereitet und zum Einsatz gebracht werden. Weitere Informationen unter www.coscom.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: COSCOM Computer GmbH

Herr Christian Erlinger

Anzinger Str. 5

85560 Ebersberg

Deutschland fon ..: +49 8092 20 98 0

fax ..: +49 8092 20 98 900

web ..: https://www.coscom.de/

email : cc-pr@lead-industrie-marketing.de Über die COSCOM Computer GmbH: COSCOM - Software, Consulting und Projekte - für die Digitalisierung in der Zerspanenden Fertigung COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg - ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt! Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand - von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support. COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit. Pressekontakt: LEAD Industrie-Marketing GmbH

Herr André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee fon ..: +49 8022 91 53 188

email : info@lead-industrie-marketing.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten