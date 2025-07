Startseite Objektive Verbraucherberatung mit der DIN 77230: FINANCEDOOR setzt auf Transparenz und messbaren Finanzscore Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-04 08:05. Messbare Finanzberatung per Score erleichtert Privathaushalten die Bewertung und Verbesserung Ihrer Finanzen und Vorsorgen. Frankfurt am Main - Verbraucher haben heute mehr Möglichkeiten denn je, ihre Finanzen zu optimieren. Doch viele stehen vor der Frage: Wo fange ich an - und wie erkenne ich, ob ich gut aufgestellt bin? Die FINANCEDOOR GmbH hat sich auf eine objektive, strukturierte Finanzanalyse nach der DIN 77230 spezialisiert und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern damit einen klaren, standardisierten Weg zu mehr finanzieller Sicherheit. Ein zentrales Element: der individuelle Finanzscore. Transparente Finanzberatung mit System Die DIN-Norm 77230 wurde vom Deutschen Institut für Normung in Zusammenarbeit mit Branchenexperten entwickelt und stellt einen Meilenstein in der Verbraucherberatung dar. Sie legt objektive Kriterien für die grundlegende Finanzanalyse von Privathaushalten fest - unabhängig von Produktanbietern oder Vertriebsinteressen. "Die Norm schafft einen gemeinsamen Qualitätsrahmen und verhindert, dass wichtige finanzielle Themen übersehen oder verzerrt dargestellt werden", erklärt André Perko, Geschäftsführer der FINANCEDOOR GmbH. "Damit wird Beratung nicht nur nachvollziehbar, sondern auch vergleichbar - genau das fehlt vielen Verbrauchern bislang." Der Finanzscore: Ein echter Mehrwert für Verbraucher Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist der sogenannte Finanzscore. Dieser bildet den Status quo der finanziellen Situation eines Haushalts ab - ähnlich wie ein Gesundheitsscore beim Arzt. Der Score basiert auf über 40 standardisierten Einzelkriterien, die sich in drei große Lebensbereiche gliedern: Absicherung, Vorsorge und Vermögensstruktur. "Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung ihrer Finanzen ist", betont André Perko. "Der Finanzscore macht finanzielle Stärken und Schwächen sichtbar - und motiviert gleichzeitig zur Verbesserung." Ein höherer Finanzscore bedeutet in der Praxis: Bessere Risikoabsicherung bei Schicksalsschlägen Gezielte Altersvorsorge mit realistischem Planungshorizont Effizientere Kapitalnutzung ohne unnötige Kostenfallen Verbraucher erhalten einen ausführlichen, leicht verständlichen Analysebericht, der nicht nur aufzeigt, _wo sie stehen_, sondern auch konkrete Handlungsfelder und Prioritäten benennt. Unabhängig und provisionsfrei Ein weiteres Qualitätsmerkmal der FINANCEDOOR GmbH ist die Unabhängigkeit der Beratung. Das Unternehmen arbeitet als Honorar-Finanzanlagenberater auf Honorarbasis und verzichtet vollständig auf Abschlussprovisionen oder Produktvermittlungsboni in der Geldanlage. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen und sorgt dafür, dass ausschließlich die Bedürfnisse des Kunden im Fokus stehen - nicht die Interessen von Produktgebern. "Wir beraten, wir verkaufen nicht", so Perko. "Unser Ziel ist, dass unsere Kundinnen und Kunden selbstbestimmt und informiert finanzielle Entscheidungen treffen können - und dabei echten Mehrwert erleben." Standardisierung bringt Klarheit - auch für komplexe Lebenssituationen Die Stärke der DIN 77230 liegt auch in ihrer Anwendbarkeit auf unterschiedliche Lebenssituationen: Ob Alleinstehende, Familien, Berufseinsteiger oder Selbstständige - die Analyse berücksichtigt relevante Lebensphasen und bietet eine individuelle Bewertung auf Basis objektiver Maßstäbe. Auch komplexe Themen wie Berufsunfähigkeit, Notfallvorsorge, Rentenlücke oder Immobilienfinanzierung lassen sich in der Analyse systematisch verorten - ohne den Überblick zu verlieren. Der Finanzscore dient dabei als roter Faden und als Motivation, einzelne Themen gezielt zu verbessern. Digitale Beratung mit persönlicher Betreuung Die FINANCEDOOR GmbH kombiniert die objektive Struktur der DIN-Norm mit modernster Beratungstechnologie und persönlichem Kontakt. Die Analyse kann bequem per Finanzberatung online oder in einem Beratungsgespräch durchgeführt werden - je nach Wunsch des Kunden. Ein persönlicher Ansprechpartner begleitet durch den gesamten Prozess, erklärt die Ergebnisse verständlich und hilft bei der Umsetzung der nächsten Schritte. Der Ablauf in Kurzform: Datenerfassung: Über digitale Tools oder ein strukturiertes Interview Auswertung nach DIN 77230: Berechnung des Finanzscores Ergebnisgespräch: Persönliche Analysebesprechung mit konkreten Empfehlungen Handlungsumsetzung: Optional durch weiterführende Honorarberatung Fazit: Objektive Analyse als Grundlage für bessere Entscheidungen Die FINANCEDOOR GmbH zeigt mit ihrer DIN-basierten Finanzanalyse, wie moderne Verbraucherberatung heute aussehen kann: unabhängig, strukturiert, transparent - und vor allem: verständlich. Der Finanzscore schafft Orientierung in einem oft undurchsichtigen Finanzmarkt und motiviert Verbraucher, aktiv Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen. Für viele Kundinnen und Kunden bedeutet das nicht nur eine höhere finanzielle Sicherheit, sondern auch ein spürbares Plus an Lebensqualität.

Die FINANCEDOOR GmbH aus Frankfurt am Main bietet Finanzberatung für private Haushalte. Als freier Finanzberater erstreckt sich das Portfolio von der Vorsorge über Versicherungen bis hin zu professionellen Geldanlagen. Die Finanzplanungen und Finanzberatungen umfassen dabei auch die private Baufinanzierung und die Ruhestandsplanung. Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes versteht sich CEO André Perko als Partner an der Seite seiner Mandanten. Die Vermittlung und Beratung zu Finanzen wird unabhängig, sprich ohne Bindung an bestimmte Banken oder Versicherungen erbracht: Das Unternehmen ist als Honorar-Finanzanlagenberater registriert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der privaten Finanzberatung werden Finanzgutachten und Versicherungschecks erarbeitet. Kunden schätzen diesen Service. Die FINANCEDOOR GmbH kann auf über 1000 positive Kundenbewertungen aus den vergangenen 25 Jahren zurückblicken. Ein Erfolg der auf langjähriger Erfahrung und Kompetenz in der Finanzberatung beruht.

