Startseite Warum Wissensportale in Unternehmen scheitern und wie die Lösung aussieht Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-04 08:02. DOCUFY auf der Webconference "Wissensmanagement 2025": Wenn das Portal zum Motor des Wissensmanagements wird Herkömmliche Wissensportale scheitern häufig an unstrukturierter und schlechter Datenqualität. Das behindert den Wissensfluss im Unternehmen. DOCUFY, Spezialist für intelligente Softwarelösungen im Bereich Wissensmanagement, präsentiert im Rahmen der Webconference "Wissensmanagement 2025" am 15. Juli 2025 die Lösung dazu: "Mehr als ein Ablageort: Wenn das Portal zum Motor Ihres Wissensmanagements wird", lautet das Thema von Benjamin Rego, Produktmanager für KI-gestütztes Content-Delivery bei DOCUFY. Rego erläutert, wie moderne Wissensmanagement-Lösungen mithilfe von Metadaten einen klaren strukturellen Rahmen schaffen und wie Künstliche Intelligenz innerhalb dieses Rahmens die Datenqualität automatisch verbessert, Informationen vernetzt und so die Nutzung deutlich erleichtert. "Viele Systeme speichern Inhalte - aber fördern kein Wissen", erklärt Rego. "Wir zeigen, wie Unternehmen durch strukturierte Daten und KI-gestützte Vernetzung ihre Produktivität und Innovationskraft steigern können." Kernthemen des Vortrags: * Warum Wissensportale bisher scheitern - schlechte Datenqualität, unstrukturierte Informationslandschaften

* Die neue Rolle des Portals im Wissensmanagement - vom Speicherort zum aktiven Werkzeug

* Metadaten als struktureller Rahmen - Ordnung, Übersicht und Kontext schaffen

* Künstliche Intelligenz als Qualitätsmotor - Inhalte analysieren, bereinigen, vernetzen

* Vom Wissensstau zum Wissensfluss - wie das Zusammenspiel von Struktur und Intelligenz echte Effizienz schafft Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie Unternehmen ihr Wissen effizienter sammeln, aufbereiten und teilen können. Dabei steht im Fokus, wie Wissensmanagement digital nicht nur abgebildet, sondern aktiv gestaltet und optimiert wird. Die Webconference wird von "wissensmanagement - Das Magazin für Digitalisierung, Collaboration und Vernetzung" veranstaltet und richtet sich an Fachabteilungen, Wissensmanager sowie IT- und Digitalisierungsverantwortliche, die den Umgang mit Wissen in ihren Organisationen nicht nur digitalisieren, sondern aktiv und nachhaltig gestalten wollen. Anmeldung unter https://www.wissensmanagement.net/events/ansicht.html?no_cache=1&tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=1155& Weitere Informationen unter www.docufy.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DOCUFY GmbH

Frau Petra Erner

Kirschäckerstr. 27

96052 Bamberg

Deutschland fon ..: 49(0)951-208 59-6

web ..: https://www.docufy.de

email : petra.erner@extern.docufy.de Über DOCUFY GmbH???

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Soft-wareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifi-schen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.??

??

Die Softwarelösungen von DOCUFY???

??

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse - egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.??

??

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.??

??

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie umfassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.?

??? ?

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwen-dung.??

??

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.??

??

DOCUFY CAx Analytics (DCA) ist das Werkzeug, um Daten des CAD-Programms Siemens NX auszuwerten, diese Daten effizient zu analysieren und Verbesserungspotenziale abzuleiten.??

??

door2parts ist die Softwarelösung für interaktive Online-Ersatzteilkataloge im 2D/3D-Format inklusive Varianten-auflösung unseres Tochterunternehmens DOCUFY Vienna. Durch eine interaktive Darstellung von 2D-Explosionszeichnungen oder 3D-Modellen mit der jeweiligen Stückliste ist das richtige Ersatzteil einfach, schnell und effizient auffindbar.??

?

Mit TechPub Studio® für Teamcenter® wird die Technische Redaktion integraler Bestandteil einer unternehmeri-schen PLM-Strategie und profitiert von der Integration in die wesentlichen Produktentwicklungs- & Änderungspro-zesse mit direktem Zugriff auf alle relevanten Informationen und Produktdaten.? Neu - Theum ist die intelligente Wissensbank, die Wissen versteht:

Sie versetzt Anwender in die Lage, Wissen aus ein oder mehreren Quellen bedarfsgerecht zu organisieren. Das Herzstück des Organisationskonzepts ist die Wissensbank. Darin wird das Wissen (z.B. aus verschiedenen Doku-menten) gespeichert, aufbereitet und automatisch aktuell gehalten. Pressekontakt: DOCUFY GmbH

Frau Petra Erner

Kirschäckerstr. 27

96052 Bamberg fon ..: 49(0)951-208 59-6

email : presse@docufy.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten