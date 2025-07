Startseite Mit attraktiven Benefits die passenden Kandidatinnen und Kandidaten anziehen und gewinnen Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Do, 2025-07-03 19:18. In einer Zeit, in der der Wettbewerb um die besten Talente intensiver denn je ist, setzen Unternehmen zunehmend auf attraktive Mitarbeiterbenefits, um ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern und die passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen. Eine aktuelle Sammlung von Benefit-Ideen bietet innovative Ansätze für Personalmarketing und Personalgewinnung, die sowohl bestehenden Mitarbeitenden als auch potenziellen Bewerbenden zugutekommen. Die Grundsätze bei der Auswahl von Benefits sind klar: Sie müssen zielgruppenspezifisch, emotional wirksam und differenzierend sein. „Optimale Benefits stärken nicht nur die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit, sondern können auch gezielt zur Senkung der Fluktuation beitragen“, erklärt Benefit-Experte Gunther Wolf. „Besonders wichtig sind hierbei die so genannten weichen Benefits, die keinen unmittelbaren Geldwert für die Mitarbeitenden darstellen.“ Bereits bei der Gestaltung neuer Benefits sollten Unternehmen darauf achten, dass diese den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Zielgruppe entsprechen. Besonders bei der Ansprache von Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern in die Elternzeit ist eine ansprechende Gestaltung von familienfreundlichen Angeboten essenziell. „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“, so Wolf weiter. Dies bedeutet, dass die Corporate Benefits sorgfältig ausgewählt werden müssen, um die gewünschte Zielgruppe anzusprechen und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu stärken. Zusätzlich zur Personalgewinnung stellen die richtigen Benefits auch eine wertvolle Retention-Maßnahme dar. Ein positives Teamklima und eine moderne Unternehmenskultur können signifikant zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung beitragen. Die gute Führungskraft, die auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden eingeht, hat nachweislich einen entscheidenden Einfluss auf die Motivation und Zufriedenheit im Unternehmen. I.O. Group® Wolf® bietet eine umfangreiche Liste an Benefit Ideen für Personalmarketing und Personalgewinnung, die sowohl neue als auch bestehende Programme umfasst. Diese Ideen können als Inspirationsquelle genutzt werden, um die Arbeitgebermarke weiter zu stärken und die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. In dieser Sammlung von Benefit Ideen für Personalmarketing und Personalgewinnung wurde zudem nicht nach weichen und harten Benefits unterschieden. Denn: Ob ein Mitarbeiterangebot als hartes, also einen geldwerten Vorteil bietendes Benefit angesehen wird, hängt von den ganz persönlichen Präferenzen des Bewerbenden ab. So kann beispielsweise ein Betriebskindergarten für Kandidatinnen und Kandidaten in der Familiengründungsphase durchaus einen monetär bewertbares, hartes Benefit darstellen. Für Arbeitnehmende hingegen, die diese Phase längst hinter sich haben, kann die Kita ein weiches Benefit darstellen, sofern sie es befürworten, dass der Arbeitgeber etwas für junge Familien tut. Das Team der I.O. Group® Wolf® steht interessierten Unternehmen mit Rat und Tat zur Verfügung und freut sich auf Anfragen zu individuellen Fragen zu Benefit-Ideen und deren Implementierung. Über I.O. Group® Wolf®

