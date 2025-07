Ridgeline Minerals legt Analyseergebnisse und Updates zu den Bohrprogrammen auf den Projekten Projekte Big Blue und Atlas vor

Highlights Big Blue: 0,6 Meter mit einem Gehalt von 0,7 % Cu, 3.194 g/t Ag und 2,6 % W (oder 35,3 % CuÄq)

Um eine Zusammenfassung der heutigen Pressemitteilung von Ridgeline-CEO Chad Peters zu sehen, klicken Sie HIER ( www.youtube.com/watch?v=tpDoTwUEHYU)

Vancouver, Kanada, 3. Juli 2025 / IRW-Press / - Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) freut sich, die Analyseergebnisse und Bohr-Updates für die ersten Bohrprogramme auf den unternehmenseigenen Explorationsprojekten Big Blue und Atlas (Abbildung 1) vorzulegen. Beide Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und unterliegen keinen Arbeitsverpflichtungen oder Royalties. Einzelheiten zu den einzelnen Bohrprogrammen sind im Folgenden aufgeführt.

Chad Peters, President & CEO von Ridgeline, sagte: Wir sind begeistert, die konzeptionellen IP-Ziele bei Big Blue zu überprüfen, und sind ermutigt, dass wir bei unserem ersten Programm einen außergewöhnlich hochgradigen Cu-Ag-W-Abschnitt durchteuft haben. Das Programm hat zwar nicht alle unsere Zielsetzungen erreicht, aber es hat bestätigt, dass der nach Nordosten verlaufende Delker Mine-Korridor weiterhin hochgradige Mineralisierungen von der Oberfläche bis über 500 Meter unterhalb der historischen Mine Delker führt. Dieser hochgradige Korridor bleibt in der Tiefe und in Streichrichtung über 1,5 Kilometer zwischen den Minen Delker und Skarn Hill offen, bevor er unter die alluviale Deckschicht abtaucht.

Herr Peters fährt fort: Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung entlang des Delker-Korridors nach Süden in Richtung der Mine Skarn Hill bewegt, was das Potenzial für die Entdeckung einer kupferreichen Skarn- und CRD-Mineralisierung in derselben Gesteinsformation aufzeigt, die auch die CRD-Entdeckung Chinchilla in unserem nahe gelegenen Projekt Selena beherbergt. Wir werden unser geologisches Modell weiter überarbeiten und die nächsten Schritte für das Projekt bewerten. In der Zwischenzeit werden wir in diesem Sommer Bohrprogramme auf unseren vier anderen Projekten - Atlas, Selena, Swift und Black Ridge - durchführen, wobei die drei letztgenannten Projekte vollständig von unseren Partnern finanziert werden.

Big Blue

Das Unternehmen stellte drei Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.072 Metern (m) fertig, um geophysikalische IP-Ziele (induzierte Polarisation) zu überprüfen, die das Potenzial für hochgradige Kupfer- (Cu) und Gold- (Au) Skarn- und porphyrische Cu-Au-Ziele unter und neben der historischen Mine Delker vermuten lassen.

Skarn-Ziel Delker

Das Unternehmen hat von jeder Seite des Delker Mine-Trends aus eine Bohrung niedergebracht. Der Delker Mine-Trend kreuzt ein IP-Aufladbarkeitshoch in Fallrichtung und im Westen der Mine Delker die Bohrung BB25-001 sowie ein Widerstandshoch in Fallrichtung und im Osten der Mine Delker die Bohrung BB25-003 (Abbildung 2).

- BB25-003 lieferte einen hochgradigen Abschnitt mit Kupfer (Cu), Silber (Ag) und Wolfram (W) von 0,6 Meter (m) Länge mit einem Gehalt von 0,7 % Cu, 3.194 g/t Ag und 2,6 % W (bzw. 35,3 % Kupferäquivalent), beginnend in 675,7 m Bohrtiefe (Abbildung 2).

o Die wahre Mächtigkeit des gebohrten Abschnitts ist unbekannt.

o Die Mineralisierung war am stark alterierten Verwerfungskontakt zwischen den Karbonaten der Ely-Formation und dem Delker-Granodiorit (einer erzfreien Intrusion vor dem Mineralisierungsereignis).

- Im Vergleich zu BB25-001 weist Bohrung BB25-003 eine verstärkte Skarn-Alteration und ausgedehnte Zonen mit anomalen Kupfergehalten (und schmalen hochgradigen Bereichen) innerhalb der porphyrischen Intrusionsgänge und des umgebenden Karbonat-Wirtsgesteins auf.

o Dies deutet darauf hin, dass die nach Nordosten streichende Verwerfungszone, die die Delker-Mine untermauert, steil nach Osten einfällt, entgegen der ursprünglich interpretierten westlichen Fallrichtung.

- Die Ergebnisse dieser beiden Bohrungen deuten auf einen potenziellen Vektor nach Süden in Richtung der Mine Skarn Hill hin.

o Der Granodiorit wird als potenzielles undurchlässiges Deckgestein für den Flüssigkeitsstrom interpretiert, was dazu beitragen könnte, die hochgradige Mineralisierung entlang des Granodioritkontakts zu konzentrieren (Abbildung 2)

***Kupferäquivalent (CuÄq) wird unter Verwendung eines Kupferpreises von 4,50 US$/Pfund, eines Silberpreises von 32 US$/Unze und eines Wolframpreises von 450 US$/metrischer Tonne (MTU) berechnet, wobei für alle Metalle eine metallurgische Gewinnungsrate von 80 % angenommen wird.

Porphyr-Ziel Delker

Die Kernbohrung BB25-002 wurde in das Porphyr-Ziel Delker niedergebracht, um eine kilometerweite hohe IP-Aufladbarkeit im Bereich von 20-25 Mv/V zu überprüfen (Abbildung 3).

- BB25-002 durchteufte laut Interpretation die Fortsetzung des Delker-Granodiorits in 544 m Bohrtiefe, was mit dem Beginn des modellierten Aufladbarkeitshoch übereinstimmt (Abbildung 3).

o Der Granodiorit wies keine erhöhten Kupfergehalte oder porphyrartige Alteration auf und wird als vorminerale Intrusion jurassischen Alters interpretiert.

§ Der Granodiorit wies erhöhte Pyrit- und Magnetitgehalte auf, was als wahrscheinliche Ursache für die starke Aufladbarkeit in der IP-Untersuchung des Unternehmens interpretiert wird.

- Ridgeline wird keine weiteren Explorationsarbeiten auf dem Porphyr-Ziel Delker durchführen.

Porphyr-Ziel Ohio

Das Ziel Ohio wurde im Rahmen des ersten Bohrprogramms nicht überprüft, weist jedoch einige der höchstgradigen Gesteinssplitterproben auf, die bisher bei Big Blue gesammelt wurden (bis zu 3,9 % Cu und 16,3 g/t Au). Ohio befindet sich etwa 2,0 Kilometer westlich des Delker-Mine-Korridors und das Team von Ridgeline wird die neuen Bohrdaten nutzen, um seine geologischen und IP-Modelle entsprechend zu verfeinern, während es zukünftige Explorationsziele im gesamten Konzessionsgebiet bewertet.

Sehen Sie sich den Profilschnitt 72000N an, der hochgradige Gesteinssplitter über IP-Geophysik im Zielgebiet Ohio zeigt. HIER anklicken.

Atlas

Das Unternehmen brachte zwei weit auseinander liegende Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 551 Metern nieder, um eine oxidische Goldmineralisierung zu überprüfen, die in denselben Kalksteinen und Konglomeraten aus dem Pennsylvanium bis Perm (Penn/Perm) beherbergt ist, die auch die mehrere Millionen Unzen umfassende Lagerstätte Dark Star beherbergen, die Orla Mining im nahe gelegenen Carlin Trend besitzt und betreibt.

- Das Team durchteufte mit beiden Bohrungen den erwarteten Abschnitt des Penn/Perm-Wirtsgesteins, wobei das Ridgeline-Team schwache bis starke Abschnitte einer Alteration des Carlin-Typs und eine oxidische Mineralisierung in der gesamten Säule der anvisierten Wirtsgesteinseinheiten bis in eine vertikale Tiefe von etwa 200 m feststellte (Foto 1).

- Das Unternehmen verlängerte beide Bohrungen um weitere 100-150 m tiefer als ursprünglich vorgesehen, um den gesamten Wirtsgesteinsabschnitt zu durchteufen.

o Infolgedessen wurden im Rahmen des ersten Bohrprogramms nur zwei Bohrungen niedergebracht, um sicherzustellen, dass das Programm im Zeit- und Kostenrahmen bleibt.

- Alle Proben wurden am 17. Juni zur Analyse eingereicht; die Ergebnisse für beide Bohrungen werden zusammen veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Abbildung 1: Ridgelines 200 km² großes Explorationsportfolio in Nevada. Auf den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Big Blue und Atlas wurden im 2. Quartal 2025 die ersten Bohrprogramme durchgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80227/RDG_070325_DNPRcom.001...

QAQC-Verfahren

Der Bohrkern hat HQ-Größe und wird mit einer Diamantkernsäge in ½-Kernproben geteilt und an American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada, geschickt, einem zertifizierten und akkreditierten Labor, das vom Unternehmen unabhängig ist. Unabhängige Kontrollproben werden an Paragon Geochemical Labs (PAL) in Sparks, Nevada, gesandt. Die Proben werden mit branchenüblichen Vorbereitungsmethoden aufbereitet und mit den Methoden FA-PB30-ICP (Au; 30-g-Brandprobe) und ICP-5AM48 (Analyse auf 48 Elemente; 5-Säurenaufschluss/ICP-MS an 0,5 g) analysiert. AAL führt auch seine eigenen internen Duplikatanalysen an grobkörnigem Material und Gesteinspulver durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Das QA/QC-Programm von Ridgeline umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Blindproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Michael T. Harp, Vice President, Exploration.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden unter Aufsicht von Michael T. Harp, CPG, Vice President, Exploration des Unternehmens, erstellt und von ihm geprüft. Herr Harp ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Project.

Abbildung 2: Profilschnitt, der die Aufladbarkeit und den Widerstand über der Geologie mit Ridgelines Kernbohrungen BB25-001 und BB25-003 zeigt, die auf hochgradigen Cu-Skarn unterhalb und im Streichen der historischen Mine Delker zielen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80227/RDG_070325_DNPRcom.002...

Abbildung 3: Bohrung BB25-002 bei Big Blue, die auf den Delker-Porphyr zielt, durchteufte eine erzfreie Phase des Delker-Granodiorits mit erhöhten Gehalten an disseminiertem Pyrit und Magnetit, die als Quelle für die kilometerweite hohe Aufladbarkeit interpretiert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80227/RDG_070325_DNPRcom.003...

Foto 1: Kernfotos der Bohrung AT25-001 bei Atlas zeigen oxidierte und unterschiedlich verkieselte Schuttstromkonglomerate der Penn/Perm Tomera-Formation. Ein markantes Wirtsgestein in der Lagerstätte Dark Star von Orla Mining.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80227/RDG_070325_DNPRcom.004...

Projekt Big Blue

Big Blue befindet sich in Elko County, Nevada, etwa fünfundsiebzig Kilometer (km) südöstlich der Stadt Elko, NV. Das Projekt umfasst die ehemals produzierende Mine Delker, die zwischen 1916 und 191714 94.434 Pfund Kupfer bei einem Durchschnittsgehalt von 6,2 % aus strukturell kontrollierten Skarn-Lagerstätten produzierte1, die zwischen den Minen Delker und Skarn Hill zutage treten. Das Konzessionsgebiet grenzt im Süden an das Ag-Pb-Zn-Karbonat-Verdrängungsprojekt Medicine Springs (CRD) (im Besitz von Torex Gold Resources) und wurde in den letzten hundert Jahren nur in begrenztem Umfang exploriert, bis Ridgeline das Konzessionsgebiet im Jahr 2023 absteckte. Das primäre Ziel bei Big Blue ist eine Porphyr-Skarn-Cu-Au-± Ag-Mo-Mineralisierung mit dem Potenzial, eine polymetallische Mineralisierung des Karbonat-Verdrängungslagerstättentyps (CRD) zu entdecken, da das System nach außen über mehr als 6 Kilometer unerprobter Streichlänge in Richtung des Projekts Medicine Springs zoniert ist. Big Blue befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und umfasst insgesamt 50 Quadratkilometer äußerst aussichtsreiches Explorationsgelände.

Projekt Atlas

Atlas befindet sich in Eureka County, Nevada, etwa 30 Kilometer südwestlich der Stadt Carlin, NV. Das Konzessionsgebiet weist eine klassische Alteration und eine Goldmineralisierung des Carlin-Typs in ausbeißendem karbonatischem bis siliklastischem Gestein aus dem Pennsylvanium bis Permium auf. Das primäre Ziel bei Atlas ist ein oxidisches Goldsystem des Carlin-Typs mit großen Tonnagen, das der nahegelegenen Goldlagerstätte Dark Star (Teil des größeren Railroad-Bergbaureviers) ähnelt, die sich derzeit im Besitz von Orla Mining befindet und auf die Entwicklung der Mine zusteuert. Das Projekt, das sich zu 100 % im Besitz von Ridgeline befindet, umfasst insgesamt sechs Quadratkilometer äußerst aussichtsreicher Explorationsflächen, die noch nie mittels Bohrungen überprüft wurden und von der systematischen Herangehensweise des Ridgeline-Teams an die Entdeckung profitieren werden.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline Minerals ist ein entdeckungsorientiertes Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam und einem 200 km2 umfassenden Explorationsportfolio mit sieben Projekten in Nevada, USA. Das Unternehmen verfolgt bei der Exploration einen Hybridansatz mit einer Mischung aus Explorationsprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden (Big Blue, Atlas, Bell Creek und Coyote), sowie zwei Earn-in-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines für seine Projekte Swift und Black Ridge und eine dritte Earn-in-Vereinbarung mit South32 für sein Projekt Selena. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.ridgelineminerals.com .

Für das Board

Chad Peters

President & CEO

Weitere Informationen:

Chad Peters, P.Geo.

President, CEO & Direktor

Ridgeline Minerals Corp.

+1 775 304 9773

cpeters@ridgelineminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der erwartete Nutzen der Earn-in-Vereinbarung und der darin erwogenen Transaktion. Die Wörter Potenzial, antizipieren, signifikant, Entdeckung, prognostizieren, glauben, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, planen, historisch und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung hat Ridgeline mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, der Annahmen, dass die Genehmigung der TSX Venture Exchange vorbehaltlich regulärer Bedingungen zeitgerecht gewährt wird; dass die aktuellen Ziele hinsichtlich des Projekts erreicht werden können und dass seine anderen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ridgeline wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verzögerungen, Risiken im Zusammenhang mit historischen Daten, die vom Unternehmen nicht verifiziert wurden, sowie jene Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Ridgeline erörtert werden. Obwohl Ridgeline versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf Ridgeline auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ridgeline keine Verpflichtung, Revisionen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Quellen

14 Delker Mine Historic Production (Page 57): Smith, R.M., 1976, Mineral resources of Elko County, Nevada: U.S. Geological Survey Open-File Report 76-56, 201 p.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ridgeline Minerals Corp.

Duane Lo

1650-1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : dlo@ridgelineminerals.com

Pressekontakt:

Ridgeline Minerals Corp.

Duane Lo

1650-1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : dlo@ridgelineminerals.com