Turniertag in Öhringen – Hitze, Hektik und ein Platz auf dem Treppchen

Am 28.06.2025 machten wir uns auf den Weg nach Öhringen. Nach dem Einchecken im Hotel ging es direkt zum Veranstaltungsort. Dort meldeten wir uns an, warfen einen ersten Blick auf die Tanzfläche und nahmen die Atmosphäre auf – lebendig, gut gestimmt, aber auch ein ziemliches Gewusel mit vielen Paaren gleichzeitig am Aufwärmen. Gegen 14:30 Uhr zeigte das Thermometer bereits 30 Grad – eine echte Herausforderung. Die Veranstalter gaben ihr Bestes, den Zeitplan einzuhalten, was größtenteils auch gelang. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die reibungslose Organisation! Zurück im Hotel standen dann die letzten Vorbereitungen an: Make-up, Kleider, Accessoires. Zum Glück hatten wir die Frisur schon zu Hause erledigt – das sparte Zeit und Nerven. Doch dann der Schreckmoment: Ruths künstliche Wimpern hatten sich gelöst – und kein Kleber war dabei! Nach schnellem Googeln ging es zum nächstgelegenen Drogeriemarkt. Dort fanden wir nicht nur Kleber, sondern auch eine freundliche Verkäuferin, die kurzerhand beim Ankleben half. Ein echtes Glück – danke nochmals für diese spontane Hilfe!

