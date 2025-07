Startseite Privatstunde bei Dr. Konstantin Maletz Pressetext verfasst von Soebuetay am Do, 2025-07-03 18:15. Tiefer tanzen – Lernen im Wiener Walzer

Heute stand beim Tanztraining der Wiener Walzer im Mittelpunkt – ein Klassiker, der nie alt wird.

Aber wie so oft im Leben: Je tiefer man eintaucht, desto mehr erkennt man, wie viel es noch zu entdecken gibt. Tiefer tanzen????– durch die Hüfte, nicht aus dem Kopf

Heute haben wir besonders daran gearbeitet, den Schwung nicht nur aus den Beinen zu holen, sondern aus der Hüfte heraus zu tanzen. Das war eine völlig neue Erfahrung.

Man kommt dabei ganz anders auf den Fuß – stabiler, bewusster. Es ist, als würde der Körper anfangen, die Bewegung wirklich zu verstehen – nicht nur auszuführen. Rechtsdrehung: Oben ruhig, unten führt

Bei der Rechtsdrehung hieß es: Oben ruhig bleiben, Schultern entspannt, keine Hektik. Die Bewegung kommt aus der Hüfte – sie führt den Pendelschwung.

Das erfordert Kontrolle und Loslassen zugleich. Ein ständiger Balanceakt – im wahrsten Sinne des Wortes. Linksdrehung: Wie ein Metronom

Die Linksdrehung ist da ein ganz anderes Gefühl. Leicht, fast schwebend – wie ein Metronom, das regelmäßig tickt.

Die Linksdrehung ist da ein ganz anderes Gefühl. Leicht, fast schwebend – wie ein Metronom, das regelmäßig tickt.

Nicht rotieren, wurde uns gesagt, sondern gradlinig bewegen. Das fühlt sich zuerst ungewohnt an, aber gibt dem Tanz mehr Richtung, mehr Raum.

