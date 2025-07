Startseite SAP Learning Hub: Digitale Weiterbildung neu definiert Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-03 08:51. SAP Learning Hub ist die zentrale Plattform für digitales SAP-Training - flexibel, praxisnah und individuell auf Karriereziele zugeschnitten. Zugang zu umfassendem SAP-Wissen für alle SAP Learning Hub ist die zentrale Online-Lernplattform für alle, die ihre Kompetenzen im SAP-Ökosystem erweitern oder aktualisieren wollen. Ob Einsteiger, erfahrener SAP-Consultant, Entwickler oder Entscheider - die Plattform bietet maßgeschneiderte Inhalte für verschiedene Zielgruppen. Mit On-Demand-Zugriff auf Lernpfade, interaktive Kurse und digitale Live-Klassen ermöglicht SAP Learning Hub ein flexibles, ortsunabhängiges Lernen. Personalisierte Lernerfahrungen durch strukturierte Lernpfade Learning Hub von SAP überzeugt mit strukturierten Lernpfaden, die auf spezifische Rollen und Karriereziele zugeschnitten sind. Diese sogenannten "Learning Journeys" führen Nutzer Schritt für Schritt durch komplexe Inhalte und helfen, systematisch Wissen aufzubauen - sei es zu SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Analytics Cloud oder weiteren SAP-Lösungen. Dabei werden Theorie, Praxis und Prüfungsvorbereitung sinnvoll miteinander kombiniert. Integration von SAP Live Access für reale Übungserfahrung Ein besonderes Highlight ist die Integration von SAP Live Access, das den Nutzern ermöglicht, reale SAP-Systeme in einer sicheren, cloudbasierten Umgebung zu nutzen. So können sie das Gelernte direkt anwenden, typische Geschäftsprozesse simulieren und praktische Fähigkeiten entwickeln - ohne eigene Systemlandschaft. Diese praxisnahe Komponente steigert die Effektivität des Lernens erheblich und bereitet gezielt auf Projekteinsätze oder Zertifizierungen vor. Virtuelle Lerngruppen und kollaborative Formate Neben dem Selbststudium bietet SAP Learning Hub auch Learning Rooms - virtuelle Klassenzimmer, in denen Lernende sich mit anderen austauschen, Fragen stellen und mit SAP-Experten interagieren können. Diese Foren fördern den Wissensaustausch und bauen eine globale Community auf, die kontinuierliches Lernen unterstützt. Die Kombination aus individuellem und kollaborativem Lernen entspricht dem modernen Anspruch an hybride Lernumgebungen. Zertifizierung und kontinuierliche Weiterentwicklung SAP Learning Hub bereitet gezielt auf SAP-Zertifizierungsprüfungen vor. Die entsprechenden Lernpfade beinhalten nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern auch gezielte Übungen, Beispielfragen und Tipps zur Prüfungsvorbereitung. SAP-Zertifizierungen genießen weltweit hohes Ansehen und gelten als Qualitätsnachweis im Lebenslauf von Fach- und Führungskräften im Technologiebereich. Verschiedene Editionsmodelle für unterschiedliche Bedürfnisse SAP Learning Hub ist in mehreren Editionen erhältlich - darunter die Professional Edition, die Business Edition und branchenspezifische Varianten. Diese Editionsmodelle ermöglichen es Organisationen und Einzelpersonen, ein auf ihre Lernziele abgestimmtes Paket auszuwählen. Besonders für Unternehmen bietet sich der Zugriff auf unternehmensweite Lernlizenzen, um ganze Teams oder Abteilungen effizient weiterzubilden. Vorteile für Unternehmen und HR-Abteilungen Für Unternehmen ist SAP Learning Hub ein strategisches Werkzeug im Talentmanagement. Es erlaubt eine skalierbare, zentralisierte und gleichzeitig personalisierte Weiterbildung der Belegschaft - auch über verschiedene Standorte hinweg. HR-Abteilungen können so gezielt Kompetenzlücken schließen, Mitarbeiterbindung erhöhen und das digitale Know-how im Unternehmen stärken. Aktuelle Entwicklungen und neue Inhalte SAP aktualisiert die Inhalte im Learning Hub regelmäßig, insbesondere im Hinblick auf neue Releases, gesetzliche Änderungen oder technologische Trends. So bleiben die Lerninhalte stets aktuell, praxisnah und an der realen Marktsituation orientiert. Zusätzlich werden neue interaktive Elemente wie Gamification, Microlearning und KI-gestützte Empfehlungen laufend integriert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Zukunftsperspektiven: Lernen mit KI und adaptiven Technologien Mit Blick auf die Zukunft investiert SAP stark in adaptive Lernumgebungen. SAP Learning Hub wird zunehmend durch Künstliche Intelligenz ergänzt, die Inhalte personalisiert bereitstellt, Lernfortschritte analysiert und individuelle Empfehlungen ausspricht. Diese intelligente Weiterentwicklung soll nicht nur den Lernerfolg steigern, sondern auch die Motivation der Nutzer langfristig erhalten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Anna Jacobs

