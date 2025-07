Startseite Kandima Maldives eröffnet "PlaySpace" - die neue Dimension der Inselunterhaltung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-03 08:34. andima Maldives eröffnet mit PlaySpace eine neue Erlebniswelt voller Action, Spiel und Spaß - von Bowling bis VR! Jetzt Inselurlaub neu erleben und Freizeit neu definieren. Kandima Maldives, das coole Lifestyleresort im Dhaalu Atoll, erweitert sein Angebot um PlaySpace, eine neue Erlebniswelt für Gäste jeden Alters. Das Resort setzt damit einen neuen Standard für Freizeitspaß und Unterhaltung auf den Malediven. Die PlaySpace Lounge liegt im Herzen des Resorts und vereint den Stil der 80er-Jahre mit modernen Aktivitäten. Das vielfältige Angebot reicht von Bowling und Karaoke über Virtual Reality und Escape Rooms bis hin zu klassischen Arcade-Spielen. Es richtet sich an Familien, Paare, Freundesgruppen und alle, die im Urlaub Bewegung, Spannung und Spaß suchen.

Mit PlaySpace stärkt Kandima Maldives seine Position als aktives Lifestyle-Resort. Die neue Einrichtung schafft Raum für Spiel, Austausch und gemeinsame Erlebnisse. Die wichtigsten Highlights von PlaySpace:

•?Bowling Lanes mit Themenpaketen wie Team Challenge, Date Night Deluxe oder Family Blitz - inklusive Musik, Snacks und Drinks

•?Karaoke Rooms für private Gesangseinlagen mit Bier, Wein oder Sekt

•?Virtual Reality und Arcade Zone mit VR-Games, Airhockey, Billard und Spieleklassikern

•?Escape Rooms für Gruppen mit bis zu drei Personen und spannenden Rätseln

•?Eats & Treats mit Paninis, Mini-Pizzen, Smoothies und alkoholfreien Cocktails wie Tropical Dreamscape und Lychee Breeze PlaySpace ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet und bietet eine neue Art von Freizeitgestaltung im Resort. Gäste, die ihren Inselurlaub um Action und Unterhaltung erweitern möchten, finden hier den perfekten Ort.

Neu auf Kandima ist auch Fast Track - die erste E-Go-Kart-Strecke dieser Art auf den Malediven. Die 500 Meter lange Asphaltstrecke verläuft entlang der Küste, bietet zehn Kurven und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Die stylische Anlage sorgt für echtes Rennfeeling direkt am Ozean.

Kandima Maldives entwickelt sein Freizeitangebot laufend weiter. Weitere Erlebniswelten sind bereits in Planung. Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig. Über Pulse Hotels & Resorts

