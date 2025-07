Startseite Schweden, die Tschechische Republik und Griechenland wurden in Brüssel als "Champions of Harm Reduction" gekrönt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-03 07:01. BRÜSSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 3. Juli 2025 / Brüssel wurde zur Tribüne der Champions in Bezug auf die Reduzierung von Tabakschäden, als die World Vapers Alliance (WVA) Schweden, die Tschechische Republik und Griechenland die Auszeichnung als Champions of Change für ihre herausragenden Fortschritte bei der Senkung der Raucherquote verlieh. Die Zeremonie, die vor dem Europäischen Parlament stattfand, feierte die führenden Länder im Kampf gegen das Rauchen, während EU-Beamte Zaungäste waren. Michael Landl, Direktor der WVA, erklärte bei der Verleihung der Auszeichnungen: Die EU steckt in einem Zyklus der Verbote fest und lässt weiter jene Nachweise außer Acht, die Leben retten. Statt bewährte Lösungen zu nutzen, erschwert Brüssel den Rauchern das Aufhören. Allen voran wurde Schweden gefeiert, nachdem es die erste offiziell rauchfreie Nation der Welt geworden ist, da nur 4,5 % der in Schweden geborenen Erwachsenen rauchen - fünfmal weniger als der EU-Durchschnitt und 16 Jahre früher als das von der EU selbst gesetzte Ziel. Auch die Tschechische Republik und Griechenland wurden für ihre Erfolge gepriesen: Sie haben die Raucherquote in den letzten drei Jahren um 23 % bzw. 14 % gesenkt, indem sie sich Ansätze zur Schadensbegrenzung zu eigen gemacht haben. Doch während diese Länder ihre Erfolge feiern, schienen die politischen Entscheidungsträger der EU nicht zum Mitmachen bereit zu sein. Der irische Premierminister Micheál Martin, der die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird, behauptete vor Kurzem, dass Vapen genauso gefährlich sei wie das Rauchen - eine Haltung, die beunruhigende Zeiten für die europäische Tabakpolitik bedeutet. Alberto Gómez Hernández, Policy Manager von WVA, kommentierte: Indem die EU den Erfolg dieser Champions ignoriert, lässt sie Millionen im Stich, die bessere Mittel brauchen, um aufzuhören. Während sich die Europäische Kommission darauf vorbereitet, die Tabakproduktrichtlinie (TPD) noch in dieser Legislaturperiode zu überarbeiten, forderte die WVA Brüssel auf, keine Chancen mehr zu verschenken und dem Beispiel von Europas wahren Champions zu folgen - bevor noch mehr Menschen durch Untätigkeit ihr Leben verlieren. Anfragen richten Sie bitte an:

Michael Landl

info@worldvapersalliance.com

+436638412958 QUELLE: World Vapers Alliance Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten