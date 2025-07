Startseite Ästhetische Chirurgie in Österreich Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2025-07-02 19:01. Was ist ästhetische Chirurgie? Ästhetische Chirurgie sind Operationen und Behandlungen, die das Aussehen verbessern sollen. Das können sowohl große Operationen (wie Nasenoperationen oder Brustvergrößerungen) als auch kleinere Eingriffe (wie Botox-Spritzen) sein. Warum ist Österreich so beliebt dafür? Österreich hat sehr gut ausgebildete Ärzte, moderne Kliniken und strenge Sicherheitsregeln. Viele Menschen aus anderen Ländern kommen extra hierher, weil die Qualität so hoch ist. Die häufigsten Eingriffe:

Gesicht: Nasenoperationen, Facelifts, Augenlidstraffungen

Brust: Vergrößerungen, Verkleinerungen, Straffungen

Körper: Fettabsaugung, Bauchstraffung

Ohne Operation: Botox, Hyaluronsäure-Spritzen, Laserbehandlungen Wie finde ich den richtigen Arzt?

Der Arzt sollte eine richtige Ausbildung als Plastischer Chirurg haben

Er sollte sich viel Zeit für die Beratung nehmen

Du solltest Vorher-Nachher-Bilder sehen können

Lass dir alles genau erklären und nimm dir Bedenkzeit Was kostet das? Die Preise sind sehr unterschiedlich - von ein paar hundert Euro für Botox bis zu mehreren tausend Euro für große Operationen. Viele Kliniken bieten Ratenzahlung an. Welche Risiken gibt es? Wie bei jeder Operation kann es Probleme geben: Infektionen, schlechte Heilung oder unschöne Ergebnisse. Bei guten Ärzten passiert das aber selten. Was passiert nach der Operation? Du brauchst Zeit zum Heilen. Der Arzt gibt dir genaue Anweisungen, was du tun sollst. Die endgültigen Ergebnisse siehst du oft erst nach einigen Monaten. Der Trend geht zu sanfteren Methoden: Heute werden immer mehr kleine Eingriffe gemacht, die weniger weh tun und bei denen man schneller wieder fit ist. Österreich ist ein sehr guter Ort für ästhetische Chirurgie. Wichtig ist aber, dass du dich gut informierst, einen qualifizierten Arzt wählst und realistische Erwartungen hast. Lass dich nicht unter Druck setzen und nimm dir Zeit für die Entscheidung. Dr. Philipp Mayr

Philipp Mayr

Koppelweg 2 4060 Leonding

Oberösterreich E-Mail: ffice@plastischechirurgie-linz.at

Homepage: https://www.plastischechirurgie-linz.at/impressum/

